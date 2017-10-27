中国最高法驳回光大证券“乌龙指”当事人杨剑波再审申请--证监会

路透上海10月27日 - 中国证监会新闻发言人高莉周五称，最高人民法院近日驳回光大证券(601788.SS)(6178.HK)内幕交易案当事人之一、光大证券原策略投资部总经理杨剑波提出的再审申请，历时四年，由光大证券“乌龙指”引发的杨剑波诉中国证监会一案正式落槌。

她并强调，对扰乱市场、破坏市场秩序、侵害投资者合法权益的行为，证监会绝不手软，严厉惩处。

“无论资本市场违法行为花样如何翻新，情况如何纷繁复杂，我会都将始终立足现行法律赋予的权限，能动执法，及时打击违法违规行为。”她说。

2013年8月16日，光大证券在进行ETF申赎套利交易时，因策略交易系统程序错误，以234亿元巨量资金申购180ETF成份股，实际成交72.7亿元人民币。当日光大证券在未向社会公众告知的情况下，卖出期指和ETF进行对冲，造成市场大幅波动。

证监会经调查后认定，光大证券在进行ETF套利时下错单并实际成交72.7亿元为内幕信息，在信息公开前进行期指和ETF交易为内幕交易。证监会没收光大证券此次违法所得并处五倍罚款，罚没款共计5.23亿元，对杨剑波等四名当事人处以罚款并采取终身市场禁入的处罚。

随后，杨剑波向北京市一中院提起诉讼，要求撤消证监会对其本人所作的行政处罚决定。案件争议焦点包括错单交易信息是否构成内幕信息、信息是否已在光大证券交易前公开、光大证券交易是否构成内幕交易的豁免情形等。该案历经一审、二审等诉讼程序，杨剑波均告败诉。（完）