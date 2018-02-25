中共中央委员会建议宪法删除国家主席和副主席连任不得超两届表述

路透北京2月25日 - 中国共产党中央委员会建议删除宪法中有关“中国国家主席和副主席连续任职不得超过两届”的表述，并将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法。

新华社周日受权发布的中国共产党中央委员会关于修改宪法部分内容的建议并称，宪法“国家机构”章节中新设“监察委员会”，是国家的监察机关，设立国家监察委员会和地方各级监察委员会。

具体来看，宪法第七十九条第三款“中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届。”修改为：“中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同。”

同时，建议在宪法第三章“国家机构”中增加一节，作为第七节“监察委员会”，由主任、副主任和委员组成，监察委员会主任每届任期同本级人民代表大会每届任期相同。国家监察委员会主任连续任职不得超过两届。

其中国家监察委员会是最高监察机关，对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。监察委员会依照法律规定独立行使监察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约。

此外，在国务院相关职能方面，删除了“领导和管理监察工作”的相关表述，增加了“领导和管理生态文明建设”表述。

1月19日闭幕的中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议通过了《中共中央关于修改宪法部分内容的建议》，明确坚持依法治国首先要坚持依宪治国，坚持依法执政首先要坚持依宪执政，把实施宪法摆在全面依法治国的突出位置，采取一系列有力措施加强宪法实施和监督工作，为保证宪法实施提供了强有力的政治和制度保障。

从1954年中国第一部宪法诞生至今，中国宪法一直处在探索实践和不断完善过程中。1982年宪法公布施行后，根据中国改革开放和社会主义现代化建设的实践和发展，分别于1988年、1993年、1999年、2004年进行了四次修改。（完）