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中共十九大会期七天 去杠杆未对经济产生明显紧缩效应--发言人（更新版）
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2017年10月17日 / 上午9点13分 / 4 天前

中共十九大会期七天 去杠杆未对经济产生明显紧缩效应--发言人（更新版）

（新增发布会更多内容）

1 分钟阅读

路透北京10月17日 - 中国共产党十九大新闻发言人庹震周二称，十九大会期为10月18日-24日。他并指出，去杠杆没有对中国经济产生明显的紧缩效应，不能将其和稳增长对立起来看；从长期看，主动去杠杆有利于消除影响经济平稳健康发展的风险隐患，增强经济中长期发展韧劲。

他在新闻发布会上介绍，十九大主要议程包括：审查十八届中央委员会报告和十八届中央纪律检查委员会工作报告；审议通过《中国共产党章程（修正案）》；选举十九届中央委员会和中央纪律检查委员会。十九大闭幕后，将召开十九届一中全会，之后新一届中央政治局常委将同中外记者见面。

“目前，去杠杆已经取得初步成效，没有对经济产生明显的紧缩效应，”庹震在回答记者提问时称，要坚持积极稳妥去杠杆，坚持多管齐下、多种措施去杠杆，妥善处理好稳增长与去杠杆的关系，确保去杠杆不对经济增长产生负面影响。

他强调，中国坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持以供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，为去杠杆和经济增长营造了良好稳定的宏观环境。

他并称，经济稳中有进、稳中向好的态势不断巩固，对中国经济长期向好、持续健康发展充满信心。过去五年来，中国经济保持中高速增长，经济发展质量和效益不断改善；2013-2016年国内生产总值(GDP)年均增长7.2%，对世界经济增长的贡献率超过30%。

在反腐方面，庹震表示，反腐败斗争压倒性态势已经形成，不敢腐的目标初步实现，不能腐的制度日益完善，不想腐的堤坝正在构筑，“全面从严治党永远在路上。我们将以更大的决心、更大的勇气、更大的气力，推动全面从严治党向纵深发展。”（完）

发稿 许菁; 审校 宿泱韫/张喜良

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