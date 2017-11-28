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中共中央军委政治工作部原主任张阳11月23日在家中自缢死亡
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2017年11月28日 / 凌晨4点35分 / 2 天前

中共中央军委政治工作部原主任张阳11月23日在家中自缢死亡

1 分钟阅读

路透北京11月28日 - 新华社周二报导，中共中央军事委员会原委员、中央军委政治工作部原主任张阳11月23日上午在家中自缢死亡。

报导称，经党中央批准，中央军委决定对张阳进行组织谈话，调查核实其涉郭伯雄、徐才厚等案问题线索。经调查核实，张阳严重违纪违法，涉嫌行贿受贿、巨额财产来源不明犯罪。接受组织谈话期间，张阳一直在家中居住。11月23日上午，张阳在家中自缢死亡。

2014年3月15日，中共中央依照党的纪律条例，决定对中央军事委员会原副主席徐才厚涉嫌违纪问题进行组织调查。2014年10月27日，军事检察院对徐才厚涉嫌受贿犯罪案侦查终结，移送审查起诉。经依法审查查明，徐才厚涉嫌受贿犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究其刑事责任。

2015年3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期，全身多发转移，多器官功能衰竭，医治无效在医院死亡。由于徐才厚病亡，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定，其涉嫌受贿犯罪所得依法处理。

2016年7月25日，军事法院依法对中央军委原副主席郭伯雄受贿案进行了一审宣判，认定郭伯雄犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，追缴的赃款赃物上缴国库，剥夺上将军衔。宣判后，郭伯雄当庭表示服从法院判决，不上诉。（完）

发稿 沈燕; 审校 乔艳红

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