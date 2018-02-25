中国下周召开十九届三中全会 深入推进供给侧结构性改革--政治局会议

路透北京2月24日 - 中共中央政治局周六召开会议称，决定2月26日至28日（下周一-三）召开中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议。会议并指出中国今年要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，深入推进供给侧结构性改革。

新华社报导援引会议指出，中共中央政治局会议讨论了向第十三届全国人民代表大会第一次会议推荐的国家机构领导人员建议人选和向政协第十三届全国委员会第一次会议推荐的全国政协领导人员建议人选。

会议指出，要深入推进供给侧结构性改革，加快建设创新型国家，深化基础性关键领域改革，坚决打好三大攻坚战，实施乡村振兴战略，推进区域协调发展战略，扩大消费和促进有效投资，推动形成全面开放新格局，提高保障和改善民生水平。

“实现今年经济社会发展目标任务，要保持宏观政策连续性稳定性，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。”会议强调。

会议称，中国要坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，特别在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得紮实进展。（完）