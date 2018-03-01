中共十九届三中全会通过机构改革方案打造高效政府 理顺中央地方权责关系（更新版）

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路透北京2月28日 - 周三闭幕的中共十九届三中全会审议通过了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》，同意将改革方案的部分内容按照法定程序提交十三届全国人大一次会议审议。全会要求在完善坚持党的全面领导的制度下定人定编，力图打造高效廉洁政府职能部门。

全会还提出要理顺中央和地方职责关系，中央加强宏观事务管理，地方在保证党中央令行禁止前提下管理好本地区事务，赋予省级及以下机构更多自主权，合理设置和配置各层级机构及其职能，增强地方治理能力，加强基层政权建设，构建简约高效的基层管理体制。

“面对新时代新任务提出的新要求，党和国家机构设置和职能配置同统筹推进‘五位一体’总体布局、协调推进‘四个全面’战略布局的要求还不完全适应，同实现国家治理体系和治理能力现代化的要求还不完全适应。”公报称。

三中全会指出，转变政府职能，优化政府机构设置和职能配置，是深化党和国家机构改革的重要任务；要坚决破除制约使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用的体制机制弊端，围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，调整优化政府机构职能，合理配置宏观管理部门职能，深入推进简政放权。

同时，要完善市场监管和执法体制，改革自然资源和生态环境管理体制，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，提高行政效率，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。

而机构编制法定化是深化党和国家机构改革的重要保障。要完善党和国家机构法规制度，依法管理各类组织机构，加快推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，全面推行政府部门权责清单制度，规范和约束履职行为，让权力在阳光下运行，强化机构编制管理刚性约束，加大机构编制违纪违法行为查处力度。

根据会议公报，三中全会还审议通过了中央政治局提出的拟向十三届全国人大一次会议推荐的国家机构领导人员人选建议名单和拟向全国政协十三届一次会议推荐的全国政协领导人员人选建议名单，决定将这两个建议名单分别向十三届全国人大一次会议主席团和全国政协十三届一次会议主席团推荐。

中国将于3月3日在北京召开政协十三届一次会议，3月5日召开十三届全国人大一次会议。尽管两会年年开，但今年两会或许注定与往年不同。除了两会代表因换届多是新面孔外，大会还将讨论宪法修改、机构改革，还有包括央行行长和财长等的重要人事变动，都牵动着全球金融市场的神经。

**厘清体制弊端，机构改革谜底两会揭晓**

要兑现十八届三中全会提出的改革目标，实现中国梦的蓝图，深化党和国家机构改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革。从十九届三中全会公报的表述看，此次涉及的机构改革显然是一场涉及中央与地方，政府诸多职能部门的大变革。

十九届三中全会提出，深化党和国家机构改革的目标是，构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系，形成总揽全局、协调各方的党的领导体系，职责明确、依法行政的政府治理体系。推动人大、政府、政协、监察机关、审判机关、检察机关、人民团体、企事业单位、社会组织等在党的统一领导下协调行动、增强合力，全面提高国家治理能力和治理水平。

要统筹党政军群机构改革，要统筹设置相关机构和配置相近职能，理顺和优化党的部门、国家机关、群团组织、事业单位的职责，完善党政机构布局，深化人大、政协和司法机构改革，深化群团组织改革，推进社会组织改革，加快推进事业单位改革，深化跨军地改革，增强党的领导力，提高政府执行力，激发群团组织和社会组织活力，增强人民军队战斗力，使各类机构有机衔接、相互协调。

针对中央和地方权责关系，全会也明确提出要理顺中央和地方职责关系，更好发挥中央和地方两个积极性。要统筹优化地方机构设置和职能配置，构建从中央到地方运行顺畅、充满活力、令行禁止的工作体系。

改革开放40年，中国大的机构改革主要有六次，第一次是1982年，国务院各部门从100个减为61个。第二次是1988年，国务院部委由45个减为41个，直属机构从22个减为19个，非常设机构从75个减到44个。第三次在1993年，国务院各部门从86个减到59个。第四次为1998年，国务院部门由40个减少到29个。第五次是2003年，除国务院办公厅外，国务院由28个部门组成。最近一次改革是2008年，虽新组建工信部、交通运输部等五个部委，但国务院部门已缩减为27个。（完）