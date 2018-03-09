即时观点：季节性影响中国2月CPI涨幅创逾四年新高 全年通胀可控

路透北京3月9日 - 中国国家统计局周五公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.9%，高于路透调查预估中值2.5%，并创2013年11月以来最大单月涨幅。

资料图片：2016年5月，中国北京，超市工作人员往货架上补充商品。REUTERS/Jason Lee

数据并显示，2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨3.7%，略低于路透调查预估中值3.8%。PPI同比涨幅为15个月低位。

2月CPI环比上涨1.2%，路透调查预估中值为上升0.8%；PPI环比下降0.1%。2月CPI中的食品价格同比上涨4.4%，非食品价格同比上涨2.5%。

2月详细数据：

—CPI同比上涨2.9%（路透调查中值为上涨2.5%）

—PPI同比上涨3.7%（路透调查中值为上涨3.8%）

—CPI环比上涨1.2%（路透调查中值为升0.8%），PPI环比下降0.1%

—CPI中食品价格同比上涨4.4%，非食品价格同比上涨2.5%

--中国月度CPI和PPI同比增速图表： tmsnrt.rs/2FmyWJ1

以下为分析师评论摘要：

—九州证券首席经济学家 邓海清：

总体上，我们认为，尽管2月CPI同比明显超预期，但主要是由于基数和季节因素，2月CPI同比2.9%必然是全年的CPI最高点，随着基数效应和季节性因素消退，以及猪肉价格下跌，原油价格已经出现趋势性回落，医疗改革非食品价格冲击已过，CPI同比数据将逐渐下行，2018年不可能出现高通胀，我们估测全年CPI同比中枢2%-2.5%。

2月PPI同比3.7%，略低于市场预期，出现连续6个月下行，与2月PMI主要原材料购进价格和出厂价格大幅下行印证，随着PPI的逐步下降，意味着工业企业利润增速将面临明显下降。

关于央行货币政策，预测2018年全年CPI同比中枢2%-2.5%，不会引发央行货币政策收紧。从央行政策态度、通货膨胀水平上看，”不松不紧”仍是货币政策的主基调。由于2018年CPI同比均值大概率在2-2.5%，高通胀的可能性极低，从历史经验来看，在CPI同比不超过2.5%的情况下，央行不会由于通胀压力而收紧货币。

—招商证券宏观团队 闫玲、林澍：

2月通胀数据受到双重因素扰动而出现超预期，甚至超出我们此前高于市场一致预期的2.7%预测水平。但需要注意的是，极端天气的扰动仅影响短期不影响趋势，而春节假期因素已经消退，预计3月份CPI同比将出现回落。再次重申2018年温和通胀、全年CPI同比高点难破3、通胀仍不制约货币政策的判断。

—首创证券宏观分析师 张一：

鲜菜价格的大幅上涨是推高CPI的重要因素。我们认为这主要是春节晚于去年，鲜菜价格上涨的同比错位所导致的。随着3月份以后春节因素的消失，预计鲜菜价格上涨的驱动因素将消失，加之猪肉价格持续保持稳定，CPI有可能回落到2.5%左右的水平。

PPI保持在3.7%的水平，说明随着基数效应的显现，其同比涨幅也在稳步回落。考虑到去年基数也在逐步下降，未来大概率稳定在3.5%左右的水平。

展望全年，考虑到劳动力价格短期内难以大幅上涨以及猪周期因素的消失，CPI保持在2.5%以下为大概率事件。而受供给侧结构性改革去产能的继续推进，上游价格易上难下，PPI价格同比增长预计保持在3.5%左右的水平，很难回到3%以下。

—恒丰银行研究院宏观经济研究中心 蔡浩、李海静：

综合来看，春节因素致2月CPI如期回升，PPI受春节工业生产停工影响环比走弱，高基数仍是PPI同比增速继续走低的主要掣肘。展望3月份，节日因素消退后，CPI同比涨幅将有所回落，从统计局、商务部和农业部的生猪、猪肉的高频数据来看，节后猪价已环比下降5%-6%，对3月CPI环比增速形成负面影响。2018年居民消费价格（CPI）涨幅目标3%左右，在货币政策稳健中性的主基调下，CPI应超出去年水平，但整体通胀压力不大。

—中国黄金集团首席经济学家 万喆：

CPI略超市场预期，主要还是两点。一是春节因素，2月30种蔬菜价格上升，其它价格也有所上升，加上雨雪天气，导致多种物价升高较快。二是基数因素，今年2月春节，而去年春节在1月，去年2月CPI处于年度低点，因此同比涨幅较高。从全年看，如果当前政策趋势不变，应无通胀之虞。

此外，应关注当前CPI是否受PPI价格传导滞后的影响。但PPI涨幅继续回落，并从上涨转为微降。虽然短期内内需仍然较好，基本面大幅下滑可能并不大，但仍需警惕在财政、货币政策均收紧的状况下，PPI可能仍有向下压力。需加快市场化、降低企业制度性成本及改善营商关系等改革步伐，唯有激发企业活力，才能找到内生动力，实现经济转型升级，保证市场长期良性发展。

—联讯证券宏观债券团队 李奇霖、张德礼：

往前看，2.9%的CPI同比预计将是年内的高点。随着春节错月因素的消除和天气回暖，鲜菜、水产品和鲜果对CPI同比的拉动，将出现大幅回落。PPI向CPI传导的效应也不强，美元触底反弹也给大宗施加了压力，而国内可能已进入主动去库存阶段，整体而言CPI并不存在大的通胀压力。

而PPI同比由于高基数和供需关系改善，将继续回落。

—西南证券宏观团队 杨业伟：

春节因素推动通胀短期回升，需求走弱带动工业品价格下行。2月通胀大幅回升主要由于春节错位因素，今年春节位于2月份，春节因素导致2月鲜菜价格环比大涨18.1%，推高CPI增速0.47个百分点。而同样受春节因素影响，2月旅游价格环比大涨10.6个百分点，推高CPI增速约0.55个百分点。考虑高频数据显示2月下旬蔬菜价格已经开始回落，而春节之后旅游价格也将回调，因而通胀回升难以持续，预计3月份CPI同比将开始下行，2月CPI增速将成为年内高点。而随着供给增速低位平稳以及需求放缓，工业品价格开始环比回落，叠加基数因素，PPI同比增速继续下行。未来几个月虽然基数效应有所减弱，但供需缺口收窄会继续推动PPI环比下跌，PPI同比增速将继续稳步下行。

通胀短期回升影响有限，融资收紧需求走弱推动实体经济资金供给增速放缓。虽然2月份通胀超预期上升，但主要受春节错位因素推动的蔬菜和旅游价格上涨影响，因而可持续性有限，预计3月份通胀走势将开始回落，2月将成为年内高点，因而不会对市场和政策产生实质性影响。而实体经济需求走弱推动供需缺口收窄，工业品价格环比开始并有可能持续下跌。

—中国国际经济交流中心研究员 张永军：

2月份CPI的涨幅较高主要受春节因素影响，属于季节性因素，从目前的情况分析，今年中国经济平稳向好，消费也相对旺盛，同时能源基础材料价格也在上涨，相较去年全年CPI涨幅多数徘徊在1.6%左右来看，今年可能会有所抬升，虽有上涨压力，但问题不大，全年3%左右的涨幅目标应该没有悬念。

PPI涨幅的回落亦在意料之中，延续了去年以来的回落态势，估计后续仍会保持这一态势，但具体走势仍取决于经济形势和主要货币走势。

—国开证券研究部副总经理 杜征征：

2月CPI同比大幅上涨主要是由于食品价格的上涨，这包括春节因素、天气因素等对CPI的影响，本轮CPI和PPI之间的传导会比较弱，PPI下行通道的趋势还没有走完；由于CPI上半年的基数较低，所以今年还会保持比较高的水平。货币政策方面在边际上有一定影响，现在中国经济处于合理增长的区间，由于经济没有过热的影响，对影响货币政策的推动力也不会太强。

—申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

PPI与预期一致，CPI高于预期，根据春节期间的历史数据，环比1.2%的涨幅还是在合理区间内，但处于上沿，1-2月合并看是2.2%，比较符合预期。

要关注的是两个因素，一是抑制物价上涨的，PPI去年2月之后在波动中回落，可能使得消费品以及相关服务价格涨幅趋缓，另一个是食品价格低位企稳回升，总体判断全年通胀在2.3-2.5%，既无通缩也无通胀压力，为货币政策提供更大空间。

政策上会更注重高质量发展，但不会把高质量和增长完全对立，政策还是抓主要矛盾，当前增长无忧，主要矛盾是三大攻坚战和七大战略实施，假如未来有来自于外围或国内金融的冲击，政策还是会采取合理调整稳定经济增长。

利率来讲，不会有存贷款利率的政策调整，更多采取公开市场利率上调来保持利率和经济增长的匹配，以及中外货币政策的匹配。3月美联储加息是大概率事件，我们认为公开市场利率至少还有5-10个bp的上调。

—昆仑健康保险资管中心首席宏观研究员 张玮：

2月份CPI通胀数据大幅反弹，这一趋势完全在预期之内，2、3月份应是全年高点，2月大幅反弹主因基数效应和天气因素双重影响。基数方面，去年一季度CPI呈现明显”洼地”，2017年1月CPI同比2.55%，2、3月仅为0.8和0.9%。所以，基数效应是今年2月CPI大幅上行的很大因素。

天气方面，受寒冷天气影响，鲜菜价格上涨18.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.47个百分点，在食品烟酒里面对CPI的影响度最高。此外，2月的交通通信（春运）和文化娱乐（贺岁档、春节旅游）同比提升明显，具有典型的春节效应。

中国2月PPI同比增3.7%，创15个月新低，预期增3.7%，前值增4.3%。对于PPI的走低，也完全在预期之内，主要原因是受去年高基数影响；此外，大宗商品价格因素对PPI的扰动不可忽视。我们认为，2018全年会出现PPI-CPI剪刀差逐渐缩小的趋势，有利于下游企业的利润改善，可以改善去年上游企业利润难以向下传导的格局。

预计2、3月通胀增速应是全年高点，4月份会有回落，预期全年整体2.3%以上。

—中原银行首席经济学家 王军：

2月通胀数据超预期主要是春节因素，去年基数较低。2月上中旬食品价格上涨较快，下旬已经出现回落。随着季节性因素消失，3月物价涨幅会快速回落，全年通胀风险不大，2月数据起码是上半年的高点。

**相关背景**

—中国国家主席习近平表示，中国经济正处在转换发展方式，优化经济结构，转换增长动力的攻关期，这是一个必须跨越的关口。构建推动经济高质量发展的体制机制是一个系统工程，要通盘考虑，着眼长远，突出重点，抓住关键。

—中国国家发改委主任何立峰表示，今年6.5%左右的经济增长目标符合预期也符合需求，客观上经过努力也是可以实现的；预计今年消费对经济的拉动有可能接近甚至超过60%，投资贡献率保持在三分之一左右，外贸的贡献率在8-9%左右。

—中国总理李克强所做的中国政府工作报告显示，中国2018年国内生产总值增长6.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长和经济增长基本同步；供给侧结构性改革取得实质性进展，宏观杠杆率保持基本稳定，各类风险有序有效防控。

—中国2月官方制造业PMI降至19个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要是受春节因素影响企业普遍停工减产；非制造业PMI亦降至四个月低点。两项数据虽双双下滑但仍延续扩张态势，预计随着节后企业生产逐渐恢复正常，经济运行或回归趋稳态势。

—据中国商务部监测，2018年除夕至正月初六（2月15日至21日），全国零售和餐饮企业实现销售额约9,260亿元人民币，比去年春节黄金周增长10.2%；春节消费市场年味浓、销售旺、品质消费唱主角。（完）