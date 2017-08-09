即时观点：中国7月通胀总体温和 未来货币政策难松（更新版）

路透北京8月9日 - 中国国家统计局周三公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，略低于路透调查预估中值1.5%。

数据并显示，7月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.5%，符合路透调查预估中值，这是PPI连续第11个月同比正增长。

7月CPI环比上涨0.1%，路透预估中值为0.2%；PPI环比上涨0.2%。7月CPI中的食品价格同比下降1.1%，非食品价格同比上涨2.0%。

7月详细数据：

--CPI同比上涨1.4%（路透调查中值为上涨1.5%）

--PPI同比上涨5.5%（路透调查中值为上涨5.5%）

--CPI环比上涨0.1%（路透调查中值为0.2%），PPI环比上涨0.2%

--CPI中食品价格同比下降1.1%，非食品价格同比上涨2.0%

--中国月度CPI和PPI图表： tmsnrt.rs/2frfHSn

以下为分析师评论摘要：

--申万证券债券团队 孟祥娟 秦泰：

CPI工业品涨幅走低，与PPI走势有所分化。

CPI方面，工业制成品涨幅连续快速回落一定程度显示终端需求改善有限，房租回归季节性特征，其他服务中除医疗服务外更多为季节性短期因素，预计下半年CPI延续工业品同比回落态势，医疗服务单项并不会对CPI造成太大压力。7月PPI走势与CPI工业品价格分化，煤炭冶金是主要分化原因。而在终端需求改善有限背景下，近期煤炭冶金等上游价格的改善仍主要由供给侧因素推动，下半年预计供给侧因素弱化，煤炭冶金产业链价格回升持续时间预计不长；而石油市场仍面临长期供给过剩局面，石油化工产业链价格预计持续走低。整体上预计8月PPI仍将在目前水平左右徘徊，9月起PPI同比快速回落至年底的0附近，翘尾因素是主要驱动因素。三季度PPI企稳于目前水平，CPI随基数效应有所波动，叠加基本面数据不错，利率债长端可能面临小幅调整，但在监管逐步明朗的过程中，预计难以调整至二季度高点，维持下半年债券收益率震荡下行、四季度债券收益率下行空间较大的判断不变。

--国家信息中心经济预测部研究员 闫敏:

目前价格形势总体平稳，既无通胀压力也无通缩隐忧。CPI中食品价格回落，拉低了CPI的涨幅。同时反映结构性改善相关的消费性价格涨幅较大，CPI总体走势基本平稳。反映市场需求的工业消费品价格，包括服务项的消费价格目前趋涨，反映整个市场供求关系能有所改善。

PPI角度来看，整个市场，尤其生产侧的活跃程度在提高。此前能源原材料涨势过猛的势头得到一定遏制，但从本月经济活跃程度来看，部分钢铁价格又有上涨的势头。另外供给侧改革取得一定成效，战略新兴产业，装备制造业、包括高新技术产业成品的价格稳中趋升，从PPI走势的结构性的改善来看，目前整个市场的景气程度在提高。

总体上看，目前国内对经济的预期不断改善，信心在增强，市场生产和投资积极性在提高，全年PPI涨幅相对会比较稳定，但不排除个别月份环比涨幅会上升，翘尾因素对全年PPI的影响相对较大。物价短期对政策的影响力度不是很突出。

--民生银行研究院宏观分析师 应习文：

7月CPI同比上涨1.4%，较上月回落0.1个百分点，环比上涨0.1%，与我们预测持平，略低于市场预期。一是食品价格先跌后涨，尽管7月中下旬涨幅明显，但全月平均仍小幅下跌，拖累了整体CPI涨幅。其中猪肉价格整体小幅下跌，但月末开始企稳；鸡蛋价格小幅上涨；受高温与雨季影响，蔬菜价格出现回升；鲜果价格季节性回落。二是非食品消费品互有涨跌，其中衣着类受季节影响下跌，生活用品价格受上游成本抬升影响出现回升。三是服务类价格继续保持上涨动能，文化、娱乐、教育、医疗继续明显上涨。四是暑期旺季房屋租金价格继续上涨。

7月PPI环比上涨0.2%，同比上涨5.5%，与上月持平，低于我们及市场预期的5.6%。PPI环比上升原因在于7月份国际大宗商品价格多数出现上升，国内上游工业品价格也显著回升，其中螺纹钢、铝、铜、煤炭、汽柴油价格等出现普涨。不过由于去年7月PPI基数较高，同比增速最终持平于上月。

预计未来数月通胀中枢水平将小幅上升，一方面猪肉价格逐步见底企稳，食品价格接近底部；另一方面以非食品和服务为代表的核心通胀仍在缓慢提升。但由于去年下半年CPI基数也相对较高，再加上货币增速保持低位，整体通胀仍将温和，未来数月大概率提升至1.5%~2.0%之间，预计全年CPI同比增长1.5%。从通胀数据来看，当前稳健中性货币政策仍是最适合的。

--首创证券首席宏观分析师 张一：

PPI和PPI总体上还是符合市场预期，并未出现大幅波动现象，一定程度上说明经济仍在按照原有轨道运行。

猪肉价格小幅下调是CPI略低于市场预期的主要因素，随着三季度猪肉消费旺季的到来，在“猪周期”的作用下，消费价格指数有可能较7月份出现小幅反弹，但考虑到稳健中性的货币政策环境，短期内CPI不会大幅上扬，通胀短期无忧。

PPI价格持续保持相对高位，充分说明经济周期和去产能的双重因素仍在发挥作用。考虑到去年翘尾因素的逐步减弱，PPI同比有可能保持在5%左右的增长幅度，但大幅增长的概率不大。

CPI和PPI形成的机制不完全相同，一段时期内出现背离也是正常现象。短期看，这种背离仍有可能持续，中游产业将会继续承压。

--天风证券固收团队 高志刚、孙彬彬：

7月通胀点评：通胀压力可控、关注预期波动。7月CPI环比增速0.1%，增速较上月提升0.3个百分点，但仍低于去年同期水平，且翘尾因素也拐点回落，共同推低了本月CPI，从分项来看，与前期一致，非食品价格仍然是支撑项，食品价格弱势是下跌推动项；

CPI食品价格同比下跌，环比下跌，同比增速跌幅继续收窄，猪肉、蛋类价格仍然领跌，但蛋类跌幅明显收敛，鲜菜价格更是显著转正，考虑到近期猪肉价格显著反弹，要密切关注CPI食品的主要拖累项增速能否持续上升带动向上拐点出现。CPI非食品价格同比增长，增速下降，医疗类、居住类和娱乐教育价格继续领涨，其中医疗保健类增幅仍为最高。

PPI同比上涨5.5%，连续3月持平，略低于我们的预期，同比来看，煤炭、钢铁、有色及原油价格同比上涨是最重要的推动因素，但增速相对于1-7月的累积水平都明显走弱。

7月CPI进一步验证我们见顶震荡的观点，但须关注近期猪肉价格的显著上升能否持续，黑色系的大涨仍支撑PPI增速，但对比累积增速来看，我们仍维持见顶回落的趋势判断。

--联讯证券宏观研究团队：

CPI维持低位，全年CPI水平或将维持在1.5-1.6的水平。目前看猪肉价格没有明显上涨趋势，难以推动CPI持续上涨。政策对CPI的影响更加敏感，因此今年货币政策可能不会对今年物价的变化有所反应。

三季度PPI将维持在5.5以上，但由于基数效应，下半年PPI应处于回落的趋势。

--兴业研究宏观团队：

自5月以来，PPI已连续三个月录得5.5%这一相同的水平。这种价格僵持的背后，是压抑的供给侧和平稳的需求侧之间的拉锯。在房地产投资不弱的情况下，钢材产量增速并未出现明显的回升，导致钢反弹。然而，自9月起，PPI的翘尾因素会出现明显下降，年内PPI同比前高后低的趋势难以改变。

本月CPI同比较上月下降0.1个百分点至1.4%。CPI同比偏弱也从侧面验证目前内需不强，“新周期”仍然未至。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

7月份通胀总体仍比较温和，上游原材料价格上涨对下游影响有限，说明需求并没有显著扩张。后续来看偏紧的流动性对通胀仍有较大抑制作用，总体温和。

上游原材料则由于供给侧改革和环保因素，价格维持高位，未来1-2月环比继续为正。政策估计维持现状，继续观察8月和9月数据。

--中信证券宏观团队：

7月份CPI涨幅低于预期，PPI与上月持平。7月CPI涨幅低于预期主要由于一方面，7月份非食品CPI涨幅比6月份回落；另一方面，猪肉价格下降影响CPI下降0.46个百分点，猪周期对CPI的拖累作用仍然存在。7月份工业品价格环比出现了上升。从环比看7月份PPI由降转升，主要受钢材、有色金属等产品价格上涨影响。7月份PPI涨幅与上月持平主要由于基数的升高。

四季度CPI涨幅将进入上升通道，但是要警惕四季度后半段CPI涨幅将进入上升通道。2018年CPI涨幅中枢水平回升至2.5-3.0%。展望未来，进入四季度后目前食品CPI涨幅已经开始触底回升，猪周期对CPI的负面拉动将也逐渐减轻，持续上涨的工业品价格将也使得非食品CPI保持在高位，这将推动2018年CPI涨幅中枢水平回升至2.5-3.0%。

预计2017年年底PPI涨幅将会回落至0-2%的区间。但工业品严重通缩短期不会再现。我们认为未来半年至1年，如果上游行业的供需格局不发生大的扭转，工业品价格将持续温和上涨，周期行业高景气度可以延续。

宏观政策进入“收缩”阶段，看空债市，看多股市。四季度中国经济进入“经济周期反弹+通胀温和回升”阶段。由于全球经济持续的回暖带动了中国外需的回暖，以及中国资本开支周期的反弹，中国经济继续“经济周期反弹”的趋势，短期内“增长无忧”，加之通胀将进入上升通道，这将导致宏观政策进入“收缩阶段”。在“经济周期反弹+通胀温和上升”的经济增长和通胀组合下，我们开始看空债市，看多股市。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

物价运行基本符合预期，从CPI来看，下降的主要原因是翘尾因素回落，食品价格中有部分略微上涨，如蔬菜等受季节影响价格上升，非食品价格涨幅收窄，核心CPI涨幅有所回落。CPI新涨价因素较弱，下半年涨幅可能收窄。PPI运行平稳，下半年走势趋降，当前企稳与黑色金属价格明显上升有关系，持续上涨的压力不大。

整体来看，通胀水平温和，合理，不存在通胀压力，短期也没有通缩的风险，为政策调控提供了空间。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸等：

通胀依然稳定，货币政策难松。7月CPI微降。尽管鲜菜、蛋价上涨，但猪肉价格续跌，鲜果价格季节性回落；暑期旅游出行人数增多，飞机票和旅行社收费价格季节性上涨。

8月CPI稳定。8月以来肉类、鲜菜等食品价格环比季节性回升，预测8月CPI环比上涨0.1%，同比或将稳定在1.4%。

7月PPI走平。7月PPI环比上涨0.2%，但基数也有攀升，同比继续稳定在5.5%。从行业来看，黑金、有色冶炼加工价格环比涨幅扩大，是PPI上涨的主要贡献，煤炭采选降幅收窄，油气开采、石油加工降幅扩大。

料8月PPI续稳。8月以来煤价有所走弱，但钢价续涨，油价再度被上调，预测8月PPI环比上涨0.2%，考虑到基数上升，同比或继续稳定在5.5%。

货币政策难松。虽然近期商品、食品环比涨价，但食品上涨主要来自季节性，再加上去年商品价格基数也在大幅走高，整体通胀依然稳定。央行最近表态继续实施稳健中性的货币政策，处理好稳增长、调结构、控总量的关系。其中控总量是在金融工作会议上首次提出，意味着未来货币总量增长将会受到约束，货币政策难以放松。

--国信证券宏观固收团队 董德志 李智能：

7月通胀数据点评：猪肉、鲜果价格明显下跌带动CPI同比回落，PPI环比有所反弹但难以持续：

7月CPI同比涨幅低于市场预期，从环比看略低于季节性。7月食品环比略低于季节性，非食品环比持平季节性。食品主要受肉禽、鲜果价格环比涨幅明显低于季节性的影响。非食品中服务价格环比涨幅基本符合季节性，可推算非食品中工业品价格环比为-0.1%，亦符合季节性。

从高频数据来看，8月首周肉禽价格继续维持弱势，实际上，当前猪粮比价约7.5，仍处于历史较高水平，养殖企业盈利仍较丰厚，猪肉价格难言反弹，食品价格疲弱的趋势仍将延续。考虑去年8月的低基数影响，我们预计8月CPI同比或反弹至1.7%左右，为下半年的高点，此后将逐渐回落至1.4-1.5%的水平。

PPI同比持平上月，环比有所反弹。7月PPI同比涨5.5%，与上月持平；环比为0.2%，有所反弹。根据中国制造业PMI数据，7月新订单指数和生产指数环比均有所回落，反映需求增速在放缓。此外，7月的进出口增速明显回落，大幅低于市场预期，其中进口下滑多于出口，显示内需回落更加显著。我们认为，在房地产调控政策仍在延续、地方政府融资冲动受到抑制、基建投资受制于财政支出压力等情况下，拉动经济的主要动力将逐渐减弱，PPI环比难以持续反弹，今年下半年PPI同比持续回落的趋势难以改变。

--中国国际经济交流中心信息部副部长 王军:

CPI显示终端需求还是相对比较疲弱，不支持新周期开始的说法，价格上涨更多是供给方面的反映。

PPI同比涨幅还保持较高水平，说明工业品价格有一定压力，但目前看价格上涨很难从上游传导到下游，需求没那么强劲。这对中下游是打击，中下游价格涨不起来，上游价格涨势也很难持续。

经济回暖内生性不强，下半年还面临房地产持续严调控，汽车消费增速放缓等风险。鉴于终端需求不支持，预计下半年GDP会小幅回落至6.8%左右。

不过由于当前经济整体平稳，政策不会更紧，主要精力还会放在防风险、调结构上，这从长远看对中国经济是有利的。

**相关背景**

--中国中共中央政治局召开会议指出，要深入紮实整治金融乱象，加强金融监管协调，并积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。

--中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民称，中国下半年要保持政策连续性和稳定性，实施好积极财政和稳健货币政策，要做到“三个确保”，确保经济健康发展、确保供给侧结构性改革得到深化、确保守住不发生系统性金融风险的底线。

--中国财政部表示，将保持政策连续性和稳定性，进一步实施好更加积极有效的财政政策；积极稳妥防范和化解地方政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量。

--中国央行称，将进一步提高金融服务实体经济的效率和水平，保持货币政策稳健中性，优化金融供给体系，推进金融市场创新，加快普惠金融发展；同时进一步防范化解系统性金融风险，强化宏观审慎管理和逆周期调节，加强对系统重要性金融机构和金融基础设施的统筹监管。

--中国国家信息中心宏观经济形势课题组发布报告称，中国经济今年将呈现“前高后稳”态势，下半年GDP（国内生产总值）料增长6.7%，全年增速有望保持在6.8%左右，完全可以实现全年预期增长目标。

--7月官方制造业和非制造业PMI双双回落至51.4和54.5，分别比上月回落0.3和0.4个百分点。虽然都和上半年均值基本持平，且持续运行于景气区间，但仍不免让市场担忧中国经济下半年动能将放缓。（完）