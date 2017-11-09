FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险（更新版）
频道
专题
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
特朗普亚洲行
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
中国华信能源将与俄油研究在海南建设石化工厂的可行性
中国财经
中国华信能源将与俄油研究在海南建设石化工厂的可行性
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
深度分析
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年11月9日 / 凌晨1点46分 / 1 天前

中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险（更新版）

3 分钟阅读

（新增更多数据细节和评论）

路透北京11月9日 - 中国10月通胀数据略超预期，CPI受季节性因素和非食品价格上涨拉动，同比涨幅升至年内次高；而PPI受大宗原材料上涨的拉动，同比涨幅超预期，与上月持平。通胀虽或略存压力，但整体仍属温和平稳，货币政策料维持当前基调，不松不紧。

分析师认为，尽管10月CPI、PPI均超市场预期，但货币政策进一步收紧的概率较低，接下来还会继续保持目前稳健的货币政策，把防风险放在更重要的位置，加大对影子银行清理整顿和对地方债务的规范。

“未来随着经济、大宗商品价格的逐步回落，非食品同比与PPI同比可能并不会‘一骑绝尘’，通胀压力上有顶，市场不必对此过度担忧。”九州证券经济学家邓海清称。

他指出，从历史经验来看，CPI同比不超过2.5%，央行一般不会通过收紧货币来控制通胀压力，因此，从通胀上看，货币政策进一步收紧的概率较低，“不松不紧”是货币政策主基调。

中国国家统计局周四公布，10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，略高于路透调查预估中值的1.8%，为今年以来的次高，前高是今年1月同比上涨2.5%。1-10月CPI同比上涨1.5%，PPI上涨6.5%。

10月CPI环比上涨0.1%，低于路透调查预估中值0.2%；PPI环比上涨0.7%；10月CPI中的食品价格同比下降0.4%，非食品价格同比上涨2.4%。

统计局城市司高级统计师绳国庆指出，在10月份1.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0.4个百分点，比上月增加0.2个百分点，新涨价因素约为1.5个百分点。食品价格中，猪肉价格下降10.1%，影响CPI下降约0.28个百分点；非食品价格中，医疗保健类价格上涨7.2%，居住类价格上涨2.8%，教育文化和娱乐类价格上涨2.3%。

“10月份的CPI涨幅主要受10月份节假日因素影响，虽然是年内次高但整体走势仍较平稳，考虑到季节性因素，冬季蔬菜价格通常会所上涨，估计后两个月CPI同比涨幅有可能会维持在2%左右甚至会突破。”中国国际经济交流中心研究员张永军强调，整体物价走势仍属于平稳，上涨压力并不大。

国信宏观固收董德志、李智能则认为，考虑到10月高频指标亦明显高于季节性但实际公布非食品环比低于季节性，预计11月非食品环比高于季节性的可能性不大。考虑到去年11月整体CPI的高基数影响，预计今年11月CPI同比将重新回落至1.6%。

超预期的通胀数据出炉后，国债期货迅速回落并翻绿，但稍后反弹，10年国债期货主力合约T1803早盘小幅收跌0.03%。

浏览通胀数据图表，点选链接：tmsnrt.rs/2zof3xc

**PPI涨幅或已见顶**

此前市场普遍预计10月份的PPI同比涨幅将有所回落，但10月数据与9月持平。张永军称，这显然与国际市场价格关联比较密切，而近期国际市场原油等价格在上涨，后续应关注国际市场价格对PPI的影响。

在申万宏源首席宏观分析师李慧勇看来，10月PPI的上涨与国内旺季叠加环保限产有关，也和最近世界经济景气带来的需求趋旺有关，10月IMF上调全球主要经济体的预测就是一个印证。

不过他认为PPI波动中回落还是大趋势，一是由于基数提高，二是供给侧改革希望改变物价过低的状况，但也不想形成更高的通胀压力，也会调节供给侧改革力度，不至于出现扎堆上涨。

统计局的绳国庆解读，在10月6.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为3.2个百分点，新涨价因素约为3.7个百分点。黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业等七大行业合计影响PPI同比上涨约5.5个百分点，占总涨幅的79.7%。

其中，涨幅扩大的有造纸和纸制品业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业，分别上涨16.6%、10.7%和10.3%；涨幅回落的有黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、煤炭开采和洗选业、石油加工业，分别上涨30.8%、20.0%、19.7%和15.5%。

随着四季度供给侧结构性改革背景下去产能、环保限产等措施力度放缓，黑色系价格已经出现回落。不过恒丰银行研究院宏观团队的蔡浩和李海静指出，10月受国际原油价格近期表现强劲并屡创新高的影响，带动了PPI中能源价格的显着上升，同时提升了CPI中生活能源价格。

随着世界各国央行纷纷加息或逐步退出宽松政策，预计国际原油价格持续上涨的势头难以维系，国内11、12月的通胀情况总体可控，CPI保持稳定，料将维持在2%水平以下，而PPI增速年末冲高回落的概率仍较大。

“通胀的表现年内难以成为左右货币政策改变的重要因素。”他们指出。

新华社周三报导称，中国正式成立了国务院金融稳定发展委员会，负责审议金融业改革发展重大规划，该委员会的主任由副总理马凯担任，协调货币政策与金融监管相关事项。委员会将坚持稳健货币政策，强化金融监管协调，提高统筹防范风险能力，更好地促进金融服务实体经济，更好地保障国家金融安全，更好地维护金融消费者合法权益。

以下为10月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.9 1.8 1.6 1.5~2.0 2.1

工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.9 6.6 6.9 6.0~7.3 1.2

（完）

发稿 许菁；审校 宿泱韫/杨淑祯

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below