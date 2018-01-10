去年中国CPI温和收尾 2018年通胀风险略升但无碍货币政策中性（更新版）

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路透北京1月10日 - 中国去年通胀温和收尾，远低于政府设定的3%目标水平。展望2018年，在低基数和猪肉等食品价格企稳回升影响下，通胀中枢料将上移，全年CPI涨幅可能略高于2%；PPI受制于高基数预计涨幅也有限。因此虽然今年物价上升风险高于去年但通胀总体仍属温和，不会对货币政策构成影响。

分析人士认为，2018年的政策重心在于防风险、去杠杆，中央经济工作会议也明确进一步推进供给侧结构型改革、致力中国经济的提质增效是主要任务，在双支柱调控的框架下，监管政策密集落地会逐步加强宏观审慎的调控效力，有助于货币政策向中性回归。

“总体来看2017年CPI相当温和，既无通胀亦无通缩，物价走势稳定，PPI则因前期基数因素影响全年保持在相对高位运行，但也呈下行态势。”国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称。

他预计今年CPI会较去年有所回升，可能会突破2%，全年可能会在2.1%左右；而PPI根据模型测算，考虑到翘尾因素和新涨价因素，预计今年全年涨幅会维持在4%左右。

中国国家统计局周三公布，2017年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，环比上涨0.3%，均低于路透调查预估中值1.9%和0.4%。当月食品价格同比下降0.4%，非食品价格同比上涨2.4%。

全年来看，中国2017年CPI同比上涨1.6%，涨幅比上年回落0.4个百分点。其中，食品价格下降1.4%，是自2003年以来首次出现下降，主要受猪肉和鲜菜价格下降较多影响；非食品价格上涨2.3%，涨幅比上年扩大0.9个百分点。

12月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨4.9%，高于路透调查预估中值4.8%，但为去年11月同比上涨3.3%以来最低；全年PPI则上涨6.3%，结束了自2012年以来连续五年的下降态势。

“（2018年）通胀将重回视野，但不构成政策风险，”摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊预计今年政府还会把目标通胀率维持在3.0%，但与之前有所不同的是，今年的实际通胀水平可能会比较接近目标值，预计在2.5%左右。

他指出，考虑到低基数和猪肉等食品价格企稳回升，食品CPI会转正并成为推动今年CPI上行的重要推手。而居于高位的原材料价格会继续向下游缓慢传导，加上消费转型升级过程中对服务业需求上升以及人力成本持续上涨，导致服务类CPI依然有上升的空间。

“虽然诸多因素指向通胀率可能回升，但今年物价上涨整体可控，不会成为政策层面的焦点性问题，”章俊称，首先从实体经济层面来看，年内出现经济过热而引发较高通胀的概率很低；其次今年“双支柱调控框架” 下的中性货币政策和宏观审慎政策将继续推动金融市场去杠杆，从货币角度来看也没有通胀大幅上升的基础。

由于物价数据整体温和，中国金融市场对此反响不大。人民币兑美元即期早盘随中间价下探至近两周低点后跌势明显收窄，最新报6.5230元；沪综指.SSEC小涨0.21%。

以下为12月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

CPI 1.8 1.9 1.7 1.7~2.1 2.1

PPI 4.9 4.8 5.8 4.4~5.6 5.5

中国月度CPI和PPI同比增速图表 tmsnrt.rs/2CLMVma

**去年温和收尾，2018年通胀中枢将上移**

受食品价格出现逾十年来首次同比下降影响，中国2017年全年1.6%的CPI同比涨幅远低于3%的目标水平，较上年则回落0.4个百分点；PPI虽然年度涨幅转正，但整体也呈现逐渐收窄的趋势。

分析师认为，2018年1月受春节错位的影响，CPI同比涨幅可能进一步下滑；但今年全年在低基数和食品价格转正预期下，通胀中枢将上移，CPI涨幅在2%以上；但PPI受制于高基数影响，同比涨幅将出现大幅回落。

“2018年1月以来受雨雪、低温和季节因素推动，鲜菜、肉类等食品价格环比回升，但由于与去年春节月份错位，预计1月CPI同比或回落至1.4%，2月可能跳升至2%上方，但或不会有市场预期的2.5%那么高，”海通证券宏观分析师姜超、梁中华称。

他们指出，受食品价格季节性走强、春节错位等短期因素影响，CPI同比在2、3月份大概率维持在2%上方，但依然温和；国际油价虽强，但国内地产、基建需求端回落，基数抬升，PPI同比仍趋回落，通胀整体压力不大。

国信证券宏观固收团队的董德志、李智能也分析称，从高频数据来看，1月首周食品价格季节性回升，同时蔬菜价格受大雪严寒天气影响涨幅有所扩大，但肉类价格涨幅明显趋缓，整体食品价格上升幅度有限。由于2017年1月为春节月，基数很高，预计2018年1月CPI同比将明显回落至1.3-1.4%左右。

但2016年以来的需求回暖情况恐难一路持续，内需和外需均有弱化趋势，预计工业品价格将跟随总需求逐渐回落，2018年一季度末PPI同比涨幅或回落至3.5%左右。

中国2017年全年PPI由上年下降1.4%转为上涨6.3%，结束了自2012年以来连续5年的下降态势。其中，生产资料价格上涨8.3%，影响PPI上涨约6.13个百分点，涨幅较大的行业有石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业，分别上涨29.0%、28.2%和27.9%。

“展望2018年，CPI在2017年低基数上同比增速将有所上升，不过在去杠杆和严监管的政策大方向下，在国内金融市场利率不断上行的背景下，通胀压力有限；PPI受2017年高基数的影响，将延续高位回落的态势，”恒丰银行研究院宏观团队蔡浩、李海静称。

不过他们认为，供给侧改革和环保限产政策的持续推进或延缓PPI同比下降的速度，12月PPI的环比增速反弹主因冬季采暖和环保限产对大宗商品价格形成一定支撑，“煤改气”政策以及随之而来的“气荒”，导致燃气价格大幅上涨，12月以来燃气生产和供应、黑色金属冶炼和加工等行业价格环比全面上升。（完）