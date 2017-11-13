中国10月M2和新增信贷均弱于预期 但通胀抬头防风险仍需政策中性（更新版）

路透北京11月13日 - 中国10月金融数据全面低于预期，社融增速回落叠加财政存款大增拖累M2（广义货币供应量）同比增速再创历史新低；同时房贷政策收紧和短期消费贷政策趋严，令新增人民币贷款环比腰斩。

分析人士认为，虽然数据反映出实体经济融资规模增速放缓，但10月通胀超预期，且大宗商品价格上涨背景下通胀忧虑不减，同时为防风险，去杠杆依然在路上，货币政策难言放松。

民生银行研究院宏观分析师应习文表示，10月M2同比增速创历史新低，且显着低于市场预期。从结构来看，一是财政存款超预期增加，主要源于今年前期财政支出进度较快，目前支出有所放缓以及财政收入的大幅增加；二是新增贷款弱于预期，尤其是在“金九银十”的十月，居民中长期贷款却增加4,000亿不到，且是今年最低，显示房地产市场持续降温。

“尽管外汇占款回升贡献了一定力量，但M2余额仍环比减少2,262亿元。预计未来两月M2将小幅回升，但今年M2/GDP增速或将出现多年来的首次下降，金融业去杠杆取得成效的同时，货币超发问题也得到一定修正。”他说。

海通证券宏观团队亦点评称，10月社融增速回落，再加上缴税等因素导致财政存款大增，拖累M2同比增速大降，随着财政存款逐步投放，未来有望重回9%上方。

该团队并表示，居民贷款增速亦大幅下降，主因房地产销售降温、央行收紧房贷和短期消费贷政策，令居民加杠杆速度放缓，而这一趋势未来将延续。

中国央行周一公布，10月新增人民币贷款6,632亿元，明显低于此前路透7,800亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长8.8%，也低于路透调查中值9.2%，并再次创下历史新低。

恒丰银行研究院宏观团队蔡浩、李海静认为，10月新增人民贷款同比仅多增119亿元，而值得注意的是，在楼市限购、限贷、限价以及严查消费贷流入楼市的政策背景下，居民中长期房贷以及短期贷款均显着下滑。

该团队并称，10月非金融企业贷款增加2,142亿元，较上月少增2,493亿元，企业贷款新增数额占新增贷款总额的比重不到三分之一，表明企业10月生产经营活动有所放缓，也与此前公布的10月份官方制造业PMI走势相一致。

央行数据并显示，10月新增人民币贷款中，住户部门贷款增加4,501亿元，其中短期贷款增加791亿元，中长期贷款增加3,710亿元；非金融企业及机关团体贷款增加2,142亿元，其中，短期贷款减少113亿元，中长期贷款增加2,366亿元。

存款方面，当月人民币存款增加1.06万亿元，同比少增1,579亿元。其中，住户存款减少8,052亿元，非金融企业存款增加126亿元，财政性存款增加1.05万亿元。

中国10月官方制造业PMI降至三个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要和十一长假等季节性因素影响、环保限产导致高污染高耗能行业经营活动持续放缓等有关。

中国10月通胀数据略超预期，CPI受季节性因素和非食品价格上涨拉动，同比涨幅升至年内次高；而PPI受大宗原材料上涨的拉动，同比涨幅超预期，与上月持平。

中国月度新增人民币贷款及M2图表 tmsnrt.rs/2zxWhU7

**防风险下政策难松**

虽然融资趋降，但10月CPI小幅反弹且略超预期，同时PPI仍在高位，CPI小幅反弹；此外近期央行行长周小川讲话称防止发生系统性金融风险是金融工作的根本性任务，货币政策主要针对整体经济和总量问题，故央行操作仍将集中在削峰填谷，货币政策难有放松。

“政策方面还是会稳定，去杠杆还是大方向，只是在市场出现混乱时做一点调整。”德国商业银行中国首席经济学家周浩说。

九州证券全球首席经济学家邓海清点评认为，无论是央行货币政策、通货膨胀、公开市场操作走势，都仍然以“稳”字为核心，“不松不紧”才是主基调。

“目前来看，由于债券市场利率已经明显高于货币市场利率，货币政策进一步收紧的概率也较低。”他并称。

中国人民银行行长周小川撰文指出，要加强和改进中央银行宏观调控职能，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架；健全金融监管体系，中央监管部门要统筹协调，建立国务院金融稳定发展委员会。

招商证券宏观分析师闫玲亦表示，政策展望上，维持原有严监管、稳健政策的判断。即使金融市场利率近来有抬升的势头，但传导到实体经济或者间接融资上，一方面会有时滞，另一方面也会减弱跟随幅度，暂时还不会对政策变化产生迫切的需求。（完）