中国尚未进入去杠杆周期 银行业风险集中在中小行--惠誉

路透香港7月12日 - 评级机构惠誉周三称，尽管有迹象显示影子银行的信贷领域开始出现去杠杆，但由于信贷对GDP的占比持续上升，反映出中国暂时还未进入去杠杆周期，而银行业未来风险集中于中小型银行。

惠誉中国银行业评级主管胡月明在记者会上称，中国的经济体系仍然过于依赖信贷支持，虽然部分信贷在5月重新迁移回到银行资产负债表内，但总体信贷增速仍然高于GDP总值的增速，使信贷对GDP的占比持续上升，因此认为，中国暂时还未进入去杠杆周期。

“尽管有迹象显示影子银行的信贷领域开始出现去杠杆，但除非整体信贷增长回复到一个比较可持续的水平，否则我们的关注焦点仍在去杠杆。”她说。

她并指出，5月非贷款信贷减少的趋势能否持续有待观察，如果未来数月从表外返回表内的趋势明显，惠誉可能会对整体贷款增长预测作出检讨。

惠誉认为，最近影子银行业务已经有相应减缓的势头，然而，一旦经济增长放缓的速度超出政府愿意承受的范围，政府是否还会继续加强对金融领域风险的控制有待继续观察。

该行估算，倘若信贷效率没有改善，中长期而言，内地银行业的不良贷款比率有可能升至15-21%。

胡月明认为，中国银行业未来风险比较集中在中小型银行，今年以来市场资金紧张，造成银行本身的资金成本上升，中小型银行边际利润受压，相反大型银行作为流动性的提供方，盈利能力较去年有所增强。

惠誉指出，中国有强大的存款负债结构，从政府而来的一般性支持同时也给了监管机构更大的灵活性去解决中国的信贷问题。然而，二线银行逐渐累积的风险有增加系统压力的潜在危险，考虑到这些银行现时所占的市场份额已高于四家国有银行，而逐渐提升的系统重要性和与非银行机构的互联性，可能会提高金融市场的风险。

对于中国未来的金融监管路线，胡月明称不便评论，但她认为，金融系统的稳定对政府而言是最优先考虑。若推动紧缩影子金融的实施力度和增强管理责任能持续，这可能会增加银行的治理和透明度，从而有利于中国银行业的运营环境。（完）