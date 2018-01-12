中国当前货币信贷运行正常 未来M2增速略低或成新常态--央行官员

路透北京1月12日 - 中国央行调查统计司司长阮健弘周五表示，去杠杆和金融监管逐步加强背景下，存款派生减少，加之财政性存款同比多增，导致2017年末M2同比增速下降，这不会影响到实体经济，未来比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。

上海证券报援引她在年度金融数据发布会上的讲话称，当前货币信贷运行总体正常，央行将继续实施稳健中性的货币政策，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，保持流动性合理稳定。

“2017年M2增长8.2%，比上年有所下降，主要就是反映了去杠杆和金融监管逐步加强背景下，银行资金运用更加规范，金融部门内部资金循环和嵌套减少，由此派生的存款减少。”她并表示，总的看，这些有利于金融机构保持稳健经营，降低系统性风险和缩短资金链条，不会对实体经济造成大的影响。

她并称，从12月份看，由于前期贷款扩张较快，年底银行贷款等资产扩张理性减缓，存款派生也相应有所放缓；此外，2017年财政收入形势较好，财政性存款较上年多增，由于财政性存款不统计在M2中，也暂时性地产生下拉M2的作用。

“估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务，比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。”她补充称。

她并表示，随着市场深化和金融创新，影响货币供给的因素更加复杂，例如货币市场基金快速发展对存款的分流作用可能持续存在等，M2的可测性、可控性以及与经济的相关性亦有下降，对其变化可不必过度关注和解读。

报导并援引数据称，初步测算，2017年金融机构同业业务、债券投资、股权及其他投资全年同比少增，下拉M2增速超过4个百分点。

与此同时，货币持有主体的变化对M2增速下滑也有所映证：2017年末，金融机构持有的M2增长7.2%，比整体的M2增速低1个百分点，而住户和企事业单位持有的M2增速则高于整体的M2增速。

**管住货币供给总闸门**

阮健弘还指出，当前货币信贷运行总体正常，金融对实体经济的支持力度稳固，经济运行韧性增强，企业利润向好，这些为主动去杠杆提供了较好的时间窗口。

“人民银行将继续实施稳健中性的货币政策，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，保持流动性合理稳定。”她说。l

她同时补充称，要加强监管协调，把握好政策的力度、节奏，稳定市场预期，平稳有序地推进结构调整，为供给侧结构性改革和高质量发展营造中性适度的货币金融环境。

央行周五公布，2017年12月新增人民币贷款5,844亿元，创2016年4月以来最低，且远低于此前路透10,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长8.2%，增速创历史新低，亦低于路透调查中值9.1%。（完）