焦点：中国原油期货上市筹备多年呼之欲出 力争全球定价指标地位

资料图片：2011年11月，上海，两名男子在陆家嘴金融区对面的外滩边走边谈。

路透北京/新加坡7月11日 - 千呼万唤始出来的中国原油期货合约已有超过6,000个客户开户，四分之三是个人客户，中国欲与国际油市定价指标竞争的计划持续推进。

中国的大型油企及大约150家经纪商也都完成开户，但散户强烈的参与兴趣，看来势必会成为中国原油期货迥异于欧美产品的一大特色。欧美原油期货都是由机构投资人主导。

负责这项原油期货运作的上海国际能源交易中心(INE)表示，正在敲定最后的技术性问题。中国原油期货已历经数年延宕，正式推出日期仍未确定，但能源中心及参与交易人士现在表示，今年内推出几成定局。

“能源中心力争年内推出，”一名发言人称，并表示能源中心已进行四次试运行，以确保技术层面准备充足。

亚洲交易时段石油期货成交量较低，尽管本地区在全球来说是石油消费大户。

上海原油期货旨在让中国在亚洲原油定价中更有影响力，并为中国带来数以万亿美元计的石油期货交易。

上海国际能源交易中心希望吸引外国投资者，像摩根大通(JPM.N)和瑞银(UBSG.S)等本地注册的实体已经开户。不过国际市场参与者担心人民币计价等因素，这可能将不利初期的市场接受程度。

多数石油交易都是用两项原油衍生品来计价，它们是在洲际交易所(ICE.N)和纽约商业期货交易所(NYMEX)的西德克萨斯中质油(WTI)和布兰特两种原油。

此前试图在新加坡和东京建立亚洲原油衍生品合约的努力宣告失败。目前本地区的原油期货只是迪拜商业交易所的阿曼合约。

**散户兴趣**

对于致力于推出各种期货从而向投资者开放市场并提供投资机会的中国来说，一个成功的原油衍生品无疑是最有价值的一环。

尽管中国的银行业者不能进行期货交易，但原油期货市场预计会吸引财力雄厚的私募股权公司和基金的兴趣，与此同时像中国石油(601857.SS)、中国石化(600028.SS)等国有石油公司将提供流动性。

据国有石油公司的高阶消息人士指出，中国石油将注册两个账户，中国石化则将在上海设立一个交易公司，专门进行该原油合约的交易。

像山东京博控股这样的地方炼厂也将参与，而散户的兴趣也很强烈。

在中国8万亿美元的股市中，散户占交易量的80%，而过去几年当冲客也积极参与从鸡蛋到铁矿石等的各类中国商品期货交易。

以前在华东经营酒店、去年才开始涉猎布兰特原油期货的Jin Changyi，以50万人民币(75,000美元)在上海一家券商开了账户，计划为朋友们充当经纪商。

“设计的方式决定了合约不会剧烈波动。与交易布兰特原油相比，风险更加可控，”他对路透说。

**国际担忧**

国际上的兴趣起初可能不大。

看过合约规则和说明的国际性银行高管以及交易员发出警告，外界可能对中国打击资本外流、幅度异常小的价格限制、以及去年出重拳干预大宗商品市场心存顾虑。

“每个人都在盯着别人，”一位西方投行的高管表示。由于公司制度，该高管不愿透露姓名。

该合约每日价格波动限额是4%，是中国炼焦煤波动限额的一半，这反映出监管机构希望控制价格波动的目的。

中国的原油期货也没有在价格大幅波动后重设涨跌停板的机制，也就是说在其他地方的价格仍在跳动时，上海的交易有可能停摆。以西德克萨斯中质油(WTI)为例，每桶价格波动10美元触发熔断机制，在另一个10美元限制设置之前暂停交易。

业内参与者还担心存储及交割品级的规定延时推出。

上海国际能源交易中心尚未敲定储油库的具体安排，包括地点、对混合油和不同品级之间价差的规定等，这些都是帮助业内参与者决定是否进行交割的关键因素。

上海国际能源交易中心发言人称，正在研究已批覆的原油交割地点，分别是在辽东半岛、山东半岛、长三角和珠三角。

当地交易商希望该合约能成功推出。

“新合约最初会追踪布兰特和WTI市场，”中国某国有油企的一位衍生品交易经理称。由于未获授权对媒体发言，该经理不愿具名。

“不会一下子成功的，但我们充满希望。”

亚洲原油期货交易：tmsnrt.rs/2tCUc5D

(完)