分析：中国船厂进军邮轮市场 欧洲同业心慌

路透上海7月25日 - 中国船厂开始进军邮轮市场，以满足国内对于邮轮度假日益增长的需求。这可能威胁欧洲船厂在这个规模达1,170亿美元产业的主导地位。

中国政府已将邮轮制造列为《中国制造2025》的一项重要目标，以升级国内制造业和支撑船厂就业。中国国内对于邮轮旅游的需求每年增长达30%。

中国积极发展价值较高的邮轮产业，令欧洲船厂心里打鼓。该产业需要复杂的供应链来制造和装备豪华邮轮。一些欧洲船厂担忧，中国可能开始一步步主导邮轮市场，就像最近数十年在货船市场发生的情况一样。

“这是一项可能导致竞争严重扭曲的国家目标，”德国造船和海洋工业协会(VSM)执行长Reinhard Luken表示。该协会代表德国海事企业，比如Meyer Werft和Meyer Turku等知名船厂。

“如果中国定下了目标，就会有几乎无穷的资源可用。”

不过业内专家称，对中国企业来说，学习如何建造邮轮并非易事，因为它需要有复杂的供应商队伍提供诸多物品，从豪华地毯到隔音材料等不一而足。

日本三菱重工业(7011.T)去年10月放弃建造欧洲邮轮计划，之前为邮轮运营商嘉年华(Carnival Corp)(CCL.N)打造的两艘邮轮亏损超过了20亿美元。

“(邮轮)就是海上的酒店，需要至少数百家供应商，”英国劳氏船级社(Lloyds' Register)大中华区海洋及离岸业务开发部门总经理林立称。

中国转入邮轮行业，正是全球对货船需求骤降，导致诸多中国船厂关停之际。

**引入欧洲经验**

在上海位于长江入海口的上海外高桥造船厂中，中国船舶工业集团已引入包括意大利造船商芬坎蒂尼(Fincantieri) (FCT.MI)在内的欧洲顾问企业，来帮助学习如何设计并建造邮轮。

中船还引入芬兰瓦锡兰(Wartsila) (WRT1V.HE)等外国供应商组建本土合资企业。

“芬坎蒂尼公司带来了数百名工人，中船还将技术人员送往英国进行培训，”中船员工Alan Mong对近期赴船厂考察的媒体说。

中船建造两艘邮轮的订单，其载客能力多达5,000人，这是今年2月同嘉年华和芬坎蒂尼签下的价值15亿美元协议的一部分。该协议并附有额外的四艘邮轮选择权。

两位行业高管表示，芬坎蒂尼受到其最大客户嘉年华的带动来帮助中国，后者正在努力开发中国邮轮航线。上述人士因不想损及商业关系而不愿具名。

他们称，中国力争要在2030年以前成为仅次于美国的全球第二大邮轮市场，中国政府告知嘉年华要帮助中国本土产业的发展，亦能助其自身成长。

中船没有回复路透的置评请求。中国商务部亦谢绝置评，称这是公司自己的事务。

嘉年华称其鼓励芬坎蒂尼参与这个造船项目，但也指出，嘉年华与中船集团和中投公司合作推出中国首条国内邮轮航线的计划，是另外谈判的。

芬坎蒂尼称，公司进入中国市场，纯粹是根据对中国市场巨大商机潜力的分析。

**折扣竞争**

中国其他造船厂也闻风而动，提出了最高达30%的折扣报价以及提前交货的优惠，争取赢得西方邮轮公司订单。

招商局工业集团在3月达成一份协议，将为总部在迈阿密的SunStone Ships建造最多10艘船。厦门船舶重工在4月赢得了芬兰维京公司(Viking Line)(VIK1V.HE)的1.94亿欧元订单，为其建造一艘可载客2,800人的邮轮。

“有兴趣的造船厂数量让我们惊讶。”维京公司总裁汉尼斯(Jan Hanses)表示，称有六家中国造船厂表达兴趣，其中包括广州广船国际、烟台中集来福士、中航威海船厂。

“竞争永远是好事...如果欧洲造船厂没有竞争，他们就会停滞不前。”

根据行业刊物Seatrade Cruise数据，欧洲造船业者目前到2025年有68艘邮轮订单，轻松超越其他地区同业。

造船厂STX France的Force Ouvrière工会代表Nathalie Durand-Prinborgne称，有人担心法国船厂最终可能放弃与中国竞争邮轮市场，就像以前对待LNG油轮那样。

出于对技术转移的担忧，她表示工会反对芬坎蒂尼所提议的接管STX France。STX France在西部港口Saint-Nazaire拥有2,600名雇员。

“芬坎蒂尼与中国企业结盟砸了自己的脚，还牵连了我们，”她表示。

PFJ Maritime首席顾问Raoul Jack称，试图阻止这种改变可能是徒劳。他是中国企业进入邮轮市场的顾问。

“大家都紧盯着最活跃的市场，”他称。(完)