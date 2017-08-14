中国证监会公布2017年证券公司分类结果 C类券商数量增至9家

路透北京8月14日 - 中国证监会周一公布的2017年证券公司分类结果显示，今年大部分证券公司级别为B类，仍没有证券公司获得AAA的最高级别。而在严监管的大环境下，今年C类证券公司的数量由去年的8家略增至9家。中国最大券商--中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)级别由去年的BBB升至AA。

刊登在证监会网站的分类结果显示，方正证券(601901.SS)和西南证券(600369.SS)为级别为C的两家券商。信达证券、中投证券等滑出A类券商之列，级别分别降至CC和CCC，而民生证券则由去年的CC级别一跃进入A类。

分类结果指出，证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5大类11个级别。A、B、C三大类中各级别公司均为正常经营公司，其类别、级别的划分仅反映公司在行业内风险管理能力的相对水平。D类、E类公司分别为潜在风险可能超过公司可承受范围及被依法采取风险处置措施的公司。

新闻稿并称，证券公司分类结果不是对证券公司资信状况及等级的评价，而是证券监管部门根据审慎监管的需要，以证券公司风险管理能力为基础，结合公司市场竞争力和合规管理水平，对证券公司进行的综合性评价，主要体现的是证券公司合规管理和风险控制的整体状况。

新闻稿还表示，证监会根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司在行政许可、监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面实施区别对待的监管政策。分类结果主要供证券监管部门使用，证券公司不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。今年129家公司中，有32家公司按规定与其母公司合并评价。

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