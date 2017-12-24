中国证监会称全力维护资本市场稳定运行 大力推进双向开放

路透上海12月23日 - 中国证监会日前召开会议表示，2018年重点工作主要包括：全力维护资本市场稳定运行；加快推进发行制度、并购重组制度改革，深化新三板改革；大力推进资本市场双向开放，进一步推进市场互联互通和放宽证券期货服务业市场准入等。

证监会网站周五晚间刊登有关传达学习中央经济工作会议精神的新闻稿并称，将加大对符合国家发展战略、具有核心竞争力的高新技术企业和新经济新产业的支持力度；并加强薄弱环节监管制度建设，做好区域性股权市场、非法证券期货交易等领域的风险防控工作。

“进一步深化资本市场改革开放，重点打好防控资本市场风险攻坚战，加快建设富有国际竞争力的资本市场强国。”会议称。

会议并指出，明年还将大力推进科技监管，提升监管智能化科技化水平；并全力配合全国人大做好《证券法》修订工作，继续推动期货法立法和私募基金条例等行政法规的出台。

决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议周三落下帷幕，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。（完）

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