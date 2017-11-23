中国证监会官员称将着力提高直接融资比重 服务供给侧结构性改革

路透北京11月23日 - 中国证监会主席助理宣昌能周四称，下一步，证监会将紧扣推进供给侧结构性改革主线，着力提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展，坚持新股发行常态化，坚持依法全面从严监管，把好资本市场准入关。

他在第十届中国武汉金融博览会上表示，证监会继续支持上市公司通过并购重组实现产业整合和市场化债转股，主动服务国家战略，助力经济新旧动能转换和发展方式转型升级，进一步提升资本市场服务实体经济的功能和水平。

“把防范化解风险放在更加重要的位置，守住不发生系统性金融风险的底线。”他说。

他指出，资本市场仍然是中国金融体系的一个短板。证监会证逐步校正理念，回归监管本位，大力推进依法监管、全面监管、从严监管。目前国内市场逐步实现新股发行常态化，优化内部审核机制，提高效率，使得IPO堰塞湖现象逐步消除。

他并透露，截至2017年10月底，新上市公司数量按区域分布，排序前5名为广东、浙江、江苏、上海、北京，存量上市公司和IPO在审企业的地区分布情况基本一致。从上市公司区域分布来看，股票市场是中国经济发展区域分布的比较准确的“晴雨表”。（完）

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