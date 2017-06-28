现有股票投资者可继续买卖股票及风险不高于股票的产品--证监会

路透北京6月28日 - 中国证券期货投资者适当性管理办法7月1日起将正式实施。中国证监会周三明确，现有投资者，如股票投资者，在该办法实施后，可继续买卖股票及风险等级不高于股票的产品；但当购买比股票风险等级高的产品时，比如结构化产品、场外衍生品等，则经营机构需要按照新办法执行适当性管理要求。

证监会网站刊登发言人邓舸答记者问称，证券期货经营机构向新客户销售产品或提供服务、向老客户销售或提供高于原有风险等级的产品或服务，需要按照证券期货投资者适当性管理办法要求执行。向老客户销售或提供不高于原有风险等级的产品或服务的，可继续进行，不受影响。

“如果投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品，经过特别的风险警示程序后，经营机构仍然可以向其销售产品，投资者买卖股票的权利不受影响，可见办法并未限制投资者交易自由，而是让合适的投资者购买适当的产品。”他指出。

邓舸并称，证监会鼓励经营机构根据实际情况结合客户回访、自查、评估等工作，主动对老客户的适当性管理做出妥善安排。证监会将在投资者适当性管理办法实施后不断总结经验，持续优化、完善适当性管理制度。

他认为，证券期货市场是有风险的专业化市场，各种产品风险特征千差万别，而投资者在专业水平、风险承受能力、风险收益偏好等方面也存在很大不同，投资者适当性管理正是基于两者的差异，通过要求经营机构履行必要的义务，减少信息不对称，从而为投资者提供适当的产品或服务的针对性措施，是资本市场重要的基础性制度。

证监会此前曾发布证券期货投资者适当性管理办法，统一投资者分类标准和管理要求，明确产品分级的底线要求和职责分工，并突出对于普通投资者的特别保护，要求向投资者提供有针对性的产品及差别化服务。（完）

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