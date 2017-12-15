中国证监会称进一步完善市场交易和上市公司并购重组制度

路透北京12月15日 - 中国证监会主席助理黄炜周五表示，要进一步完善上市公司并购重组制度，立足于控制权转移的监管和披露逻辑，增强并购重组制度的有效性，并按照“相同性质行为、相同监管标准”的原则，针对名目不同但功能相同或者相近的证券产品实施统一的监管标准。

证监会网站刊登他在第六届“上证法治论坛”上的讲话称，要围绕发行人条件、投资者构成、交易方式等要素差异决定的市场风险特点，合理安排不同层次市场监管制度，形成市场错位发展、有序竞争，为不同层次的企业发展提供差异化的市场交易服务。

“要进一步完善市场交易制度，在充分尊重市场自治与效率要求的同时，兼顾市场公平，维护市场秩序，完善股份减持、停复牌、程序化交易、融资融券、退市等制度。”黄炜说。

他还指出，要抓紧完善市场风险治理机制，健全市场风险监测监控制度，明确应对市场风险的流动性安排，着力构建系统性风险防控机制。并要完善证券民事侵权赔偿的法律责任制度，明确赔偿的条件与标准，进一步提升违法经济成本。

他并称，要系统总结“沪港通”、“深港通”交易实践经验，为进一步拓展境内外市场互联互通广度和深度提供法律制度支持。要完善跨境监管协作制度，健全投资者权益保护的监管制度安排，构建相互尊重、平等协商的监管执法合作关系。（完）

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