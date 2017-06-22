中国将继续完善沪、深港通的日交易额度等问题--证监会副主席

路透上海6月22日 - 在MSCI明晟公司(MSCI.N)周三宣布将中国A股纳入MSCI新兴市场指数后，中国证监会副主席方星海当晚在接受中央电视台采访时表示，A股纳入MSCI指数后，中国资本市场还将逐步推出制度改革，包括继续完善沪港通和深港通每日交易额度管理等问题。

他表示，未来MSCI将逐步扩大纳入指数的A股股票数量，境外机构的投资资金也会逐步增多。虽然目前沪港通、深港通的日交易资金额度并未用足，但日后可能面临不够用的问题。相关部门将考虑进一步完善沪港通、深港通日交易额度管理，改革QFII（合格境外机构投资者）制度，或者通过其他办法解决大规模资金进出的问题。

他说，交易所的市场监察能力也需要进一步提升，跟境外投资者交流沟通也需要增加，“现在交易所有些坐地收钱，以后可能要求全球推介，把更多好公司留在A股上市，条件成熟的时候吸引全球公司到A股上市，丰富我们市场的可投资资源。”

方星海并透露，证监会和MSCI就A股纳入一事的谈判进行了较长时间，谈判主要围绕两个主要前提条件进行：一是A股的可投资性，即境外资金进出A股市场是否足够便利，沪港通、深港通的成功推出和平稳运行解决了这一问题，沪港通和深港通资金日限额的问题以后也将考虑逐步解决。

二是如何防范A股价格波动的风险，即解决境外市场创设基于中国股指的衍生产品的需求，并解决推出衍生产品的审批程序问题。其间中国方面明确了两条底线，一个是不能影响国内金融稳定，另一个是重要的衍生产品流动性要留在国内。

按照谈判结果，境外市场推出基于中国股指的主要衍生产品时，若为场内产品，需要经过中国有关部门同意，场外衍生产品则具有较大的自由度。

“这两个条件概括而言就是，进得来、出得去，风险管得好。”方星海表示，此次A股能够成功纳入MSCI指数，除了这两个前提条件得到较好解决之外，也因为全球机构投资者看好中国经济前景，对投资中国具有内在需求，并希望中国在全球化过程中起到更好的引领作用。

MSCI明晟北京时间周三凌晨宣布，从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，计划分两步实施。MSCI计划初始纳入222只大盘A股，较先前提案中的169只有所增加，主要是增加了在内地和香港两地上市的公司所对应的大盘A股。基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。

**机遇和挑战**

方星海还谈到，A股纳入MSCI可能会对资本市场带来一系列机遇和挑战。

具体而言，A股价值投资的理念将进一步深入人心；境外针对A股的风险管理工具的推出，将对境内衍生产品市场产生推动作用；人民币国际化进程将得到推进，人民币会成为更广泛使用的国际货币；长期资金进入将有助于促使整个金融市场更加稳定，为改革措施的更快推出创造有利条件。

就市场上有观点提出“境外资金进出A股可能带来一定风险因素”，方星海回应称，境外投资者进出A股，可能会对外汇市场形成一定影响，这需要靠更加完善的外汇市场管理机制予以应对。

他也提到，境外机构投资者主要是主权基金、养老金等，都是长期投资资金，不是投机性资金，“是讲道理的、有序的，相信外汇市场能够应对。”

从监管部门的角度出发，他认为A股纳入MSCI后最大的挑战在于如何更好实现跨境监管，尤其是若境外市场推出A股相关衍生品，就涉及要与市场所在地监管机构进行协调的问题。

“中国证监会将坚持对外开放，对于将面临的监管挑战，我们会克服困难、迎难而上，而不是有困难就不开放了。”方星海说。（完）