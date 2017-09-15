要坚持稳字当头 全力维护中国资本市场稳定健康发展--证监会副主席

路透北京9月15日 - 中国证监会副主席姜洋周五称，要坚持稳字当头，全力维护资本市场稳定健康发展；要坚持服务实体经济的根本发展方向，坚持保护投资者合法权益的根本监管使命，在防控金融风险、维护市场稳健运行的同时，不断提升资本市场服务实体经济和社会发展的能力。

证监会网站刊登他在第九届中国西部国际资本论坛上的讲话称，证监会巩固和运用在应对异常波动中形成的有效机制和手段，及时化解了债券市场个案违约风险和货币市场基金有关机构流动性风险，并依托人民银行牵头的金融监管和稳定协调机制，防范金融风险跨市场、跨机构、跨境传染。

“股市在自我修复中逐步趋于稳定，波幅明显收窄，进入相对稳健的发展阶段。”姜洋指出。

他并称，近年来，证监会自觉将支持西部地区资本市场发展放在战略全局中去谋划和推动，在企业上市、新三板挂牌、人才支持等方面出台倾斜政策，资本市场与西部地区经济社会发展的联动性越来越强。截至今年8月底，证监会已核准的西部贫困地区企业IPO数量占全部贫困地区核准数量的67%。

他透露，近年来，证监会大力推动四川、内蒙古、陕西等西部地区地方债进入交易所市场发行。积极支持西部地区绿色债券发展，已发行绿色债券16只，占交易所市场绿色债券总数的17%。今年前8个月，西部地区上市公司股权融资1,800多亿元，并购重组金额1,500多亿元，分别同比增长9%和34%。

他建议地方政府积极培育优质上市资源，促进上市公司规范运作，强化信息披露，杜绝粉饰业绩和虚假重组，从源头上提升资本市场的投资价值。并希望地方政府落实好属地管理责任，证监会将按照职责分工，在规范发展区域性股权市场，清理整顿各类交易场所、非法证券期货活动等方面支持配合好地方政府工作。（完）