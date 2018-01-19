中国证监会称今年要全力维护资本市场稳定运行 落实外资准入政策

路透北京1月19日 - 中国证监会主席助理张慎峰周五表示，今年要全力维护资本市场稳定运行，加强薄弱环节监管制度建设，做好区域性股权市场、非法证券期货交易等领域的风险防控工作；大力发展长期机构投资者，培育一流投资银行和中介机构，提升行业的规范发展能力和服务能力。

他在第一届新时代资本论坛上表示，要落实放宽证券期货行业的外资准入政策，积极推进沪伦通相关进程，完善A股并购境外中资企业的政策，优化QFII和RQFII制度，积极支持交易所和行业机构积极参与“一带一路”建设。

“继续发展壮大交易所市场，深化新三板改革，持续完善创业投资基金的差异化监管安排，规范发展私募股权投资，积极推进债券市场的品种创新、结构优化和质量提升，引导期货市场健康发展，稳步扩大保险+期货试点。”张慎峰说。

他还指出，要继续深化主板、中小板、创业板、新三板改革，加快推进发行制度、并购重组制度改革，着力增强对科技创新企业的服务能力。加大对服务国家发展战略具有核心竞争力的高新技术企业和新经济、新产业的支持力度。

他并表示，将全力配合全国人大做好《证券法》的修订工作，继续推动《期货法》立法和《私募基金条例》等行政法规的出台，坚持以服务供给侧结构性改革为主线，主动对接和服务中国制造2025、军民融合、国企改革、脱贫攻坚等国家战略。（完）