中国证监会开展H股“全流通”试点 试点企业不超过三家（更新版）

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路透北京12月29日 - 中国证监会新闻发言人常德鹏周五表示，证监会决定开展H股“全流通”试点，坚持积极稳妥、循序渐进的原则，以成熟一家推出一家的方式推进，本次试点企业不超过三家，“全流通”试点仅限于原股东减持和增持本公司H股。

他在新闻例会上称，此举可进一步优化境内企业境外上市融资环境，深化境外上市制度改革。各企业根据条件自主申报，试点企业相关股东先期可减持其所持有的本公司H股；待相关技术系统升级改造完成后，开通增持本公司H股的功能。

“在总结评估本次试点情况的基础上，进一步研究推广‘全流通’。符合试点条件但未纳入本次试点的企业，后续将在‘全流通’推广工作中再予以统筹考虑。”证监会网站上的新闻稿指出。

他并指出，H股全流通试点坚持市场化决策原则，参与试点的企业和相关股东在满足试点条件的前提下，可自主决定流通数量和比例的具体事宜，自主协商有利于公司长远发展的全流通方案。企业参与本次全流通试点，需满足外商投资准入等四项基本条件，并履行必要的程序。

具体而言，试点企业要符合外商投资准入、国有资产管理、国家安全及产业政策等有关法律规定和政策要求；所属行业符合创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，符合国家产业政策发展方向，契合服务实体经济和支持“一带一路”建设等国家战略，且具有一定代表性的优质企业。

试点企业的存量股份的股权结构相对简单，且存量股份市值不低于10亿港元；且公司治理规范，企业内部决策程序依法合规，具备可操作性，能够充分保障股东知情权、参与权和表决权。

参与H股“全流通”试点的企业需履行必要的内部决策程序，并依法取得相关股东授权，境内律师应当对企业内部决策程序是否完备出具法律意见；涉及国有资产管理和行业监管部门规定的，试点企业应事先取得国有资产管理部门和行业监管部门等有关部门批复。

试点企业既可单独向中国证监会提交“全流通”试点申请，也可随公司境外上市再融资或首次公开发行申请一并提出；获得批复后，试点企业及相关股东可办理跨境转登记等业务，办理外汇登记。

中国证券登记结算公司负责制定并发布相关业务规则和指引，办理存量股份跨境转登记、托管及结算业务，作为H股公司股份的名义持有人在香港结算开立账户托管相应股份，并定期向证监会、人民银行和外汇局报告股份变动及跨境资金流动状况。

证监会并称，将坚持稳中求进工作总基调，服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革，依法合规、稳妥有序推进H股“全流通”试点。（完）

参看详情，请点选：here://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201712/t20171229_329883.html