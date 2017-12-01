中国证监会称将继续推进投资港股公募基金产品的注册审查工作

路透北京12月1日 - 中国证监会新闻发言人高莉周五称，证监会将继续推进投资港股公募基金产品的注册审查工作，同时督促基金管理人不断加强港股的投资管理，为投资者提供长期稳定的回报。

她在新闻例会上称，为保护投资者合法权益，证监会向行业发布《通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金注册审核指引》，进一步明确了相关基金参与港股通交易的投资比例、信息披露、人员配备等相关要求，并陆续批复了多只产品。

“因基金管理人的人员配备、申请材料修改等原因，目前还有部分通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金产品正处于在审阶段。”她说。

她还指出，沪港通、深港通开通以来，有多家基金管理人向证监会申报通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金产品。前期，在产品注册审查及日常监管中发现，部分带有“港股”字样的公募基金产品，并未实际投资港股，引起各方质疑。

据中国基金报周一报导，近期国内基金公司上报的部分“港股”基金处于暂缓审批状态，具体原因不明。报导援引两家基金公司人士透露，目前已接到有关指导，投资于港股比例不低于非现金资产80%的基金暂时延缓审批，50%以下投资港股的基金审批流程不受影响，但并不知道具体原因。（完）