中国证监会将严密关注发行中通过短期减少费用等方式粉饰业绩的情况

路透北京6月9日 - 中国证监会周五表示，将进一步强化发行监管，严格审核，在严防企业造假的同时，严密关注企业通过短期缩减人员、降低工资、减少费用、放宽信用政策促进销售等方式粉饰业绩的情况，一经发现，将综合运用专项问核、现场检查、采取监管措施、移送稽查等方式严肃处理。

证监会网站新闻稿指出，将定期公布终止审查和未通过发审会的IPO企业名单及审核中关注的主要问题，持续提高发行监管工作的透明度，进一步贯彻落实“依法、全面、从严”监管的工作要求，提高首发企业申报质量，支持符合条件的企业上市融资，提升资本市场服务实体经济能力，维护经济金融安全。

“从目前IPO企业终止审查和否决情况看，从严监管工作取得了一定成效。”证监会表示。

证监会指出，截止2017年5月19日，今年证监会共审结IPO企业257家，其中，已核准的IPO企业188家;未通过发审会（被否决）的IPO企业24家;终止审查（申请撤回）的IPO企业45家。IPO审结通过率约为73.15%，未通过（包括终止审查和否决）率约为26.85%。

证监会透露，未通过发审会IPO企业存在的问题主要包括：内控制度的有效性及会计基础的规范性存疑，经营状况或财务状况异常，持续盈利能力存疑，关联交易及关联关系存疑，申请文件的真实、准确、完整和及时性存疑。

另外，终止审查IPO企业存在的问题主要包括：经营状况或财务状况异常，会计核算的规范性存疑，业绩下滑，股权或战略调整。（完）