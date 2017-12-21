中国证监会重申IPO审核节奏常态化不变 拒绝保荐机构占坑卡位--消息

路透北京12月21日 - 据三位消息人士透露，中国证监会发行部近日组织券商投行人士开会，重申发行审核节奏常态化不变，要求提高保荐质量，保荐机构不能为了占坑卡位抢报项目；证监会并要求各保荐机构对现有项目进行梳理，年底前撤回不符合条件的企业材料。

证监会官员在会上重申资本市场服务国家战略和实体经济的政策不变，鼓励符合国家产业政策的企业进入资本市场，如生物医药等行业。

“对中止的企业、不回复反馈意见的企业以及不撤回申请的企业，现场检查仍然进行，今后对发现问题企业的保荐机构也将重点关注。”会议称。

对于目前拟上市企业在发审会环节被否数量增加的问题，证监会解释称，拟上市企业应完善内控，提高自身的规范运行程度。目前发审委审核的企业已到今年6月，审核时间大为缩短，只要被否企业重新规范，达到上市条件的，可以重新申报。

证监会表示，新一届发审委将进一步提高发行审核的效率和质量，本着以信息披露为主和对投资者负责的原则，提高发行核心文件招股说明书的质量。今后证监会将根据各保荐机构的否决项目数量和材料质量进行评价，对质量不高的保荐机构和保荐人采取谈话及其他监管措施。

中国证监会11月底公布的最新一次发审委会议审核结果显示，重庆广电数字传媒、博拉网络和北京全时天地在线网络三家公司的IPO(首次公开募股)申请均未获得通过，这是证监会发审委会议首次出现“零通过”。（完）