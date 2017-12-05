中国新股发行已常态化 料今年核发新股量创新高--证监会官员

路透上海12月5日 - 中国证监会主席助理宣昌能周一表示，目前国内新股发行已经常态化，预计全年审结首次公开发行（IPO）数量及核准发行企业数量均将创下历史新高，IPO家数和融资规模均居同期全球前列。

证监会网站刊登他在第四届世界互联网大会上的讲话并称，截至10月底，今年证监会共审结IPO企业503家，其中核准发行359家。发行速度加快，亦使新股“堰塞湖”现象大为好转。

据宣昌能介绍，IPO在审企业数量已由历史最高点的2016年6月底895家，下降到当前500家左右的水平，其中大多数（约300多家）为今年新受理企业。预计到今年底，IPO在审企业将主要为2017年新受理企业，存量企业的排队时间结构相比以前大为改善。

“2017年，IPO企业从申请受理到完成上市，平均审核周期为1年3个月左右，较之前需三年以上的审核周期大幅缩短，市场可预期性增强。”他说。

他表示，证监会在保持新股发行常态化的同时，推动IPO企业现场检查常态化。通过实施严格现场检查，持续向市场传导监管压力，督促中介机构履职尽责，提升首发企业信息披露质量，从源头上提高上市公司质量。另外，结合发审委换届履职，延续和加强从严监管要求，截至10月底，IPO审核未通过率（包括终止审查和被否决）约为29%。

宣昌能还指出，坚持新股发行常态化，也为风险投资、创业投资提供了便利、畅通的退出渠道，极大推动了创投行业的迅速发展，吸引大量社会资本流向创新创业活动，为更多初创企业提供了成长和发展的机遇，形成了资本市场与创业投资活动的良性循环，有效促进了社会优质资本的形成，有效助力推进“去杠杆”重点任务。

他并透露，下一步，中国证监会将按照国务院相关意见要求，继续研究完善创业投资基金投资年限与上市后锁定期的反向挂钩机制，引导并促进具有长期投资和价值投资理念的创业投资基金规范发展，为科技创新企业提供融资支持。（完）