刘士余称证券公司要心无旁骛做好主业 严把上市公司质量关

路透上海6月17日 - 中国证监会主席刘士余周六表示，证券公司要心无旁骛做好主业，真正履行勤勉尽责等责任，从源头上严把上市公司质量关，不能“只荐不保”、一上了之；不能只盯着承销保荐，更要在并购重组、盘活存量上做文章。

证监会网站刊登他在中国证券业协会第六次会员大会上讲话并强调，证券公司始终服务于国家创新驱动战略的实施，当前要着力服务好“三去一降一补”与关键领域改革，促进更多的资源优化配置到实体经济最需要的领域。

“证券公司不能只盯着承销保荐，更要在并购重组、盘活存量上做文章，为国企国资改革、化解过剩产能、‘僵尸企业’的市场出清、创新催化等方面提供更加专业化的服务，加快对产业转型升级的支持力度，”他说。

刘士余表示，没有创新，证券行业就没有活力；同时，创新是一把双刃剑，创新必须以合规经营和风险控制为前提，围绕实体经济发展的需要来进行。不能打着创新的旗号规避内部管控与外部审慎监管，否则，最后必将导致“脱实向虚”、自娱自乐，引发风险。

他并指出，“希望大家守住底线”，各类证券经营机构必须把防控金融风险放到更加重要的位置，共同创造良好的市场秩序、稳定的市场环境。

“这方面要靠大家一起行动，共同呵护。证券公司不能光想着招揽客户、收取佣金，要切实履行投资者保护的相应责任，还要识别好客户，发现异常交易行为，要按照法律法规，该制止的要制止，该报告的要报告，”刘士余说。

此外，刘士余表示，支持有条件的证券公司积极拓展国际市场，特别是抓住“一带一路”建设的机遇，积极到沿线国家和地区布局设点，开展跨境业务。证监会将以更加开放的姿态欢迎境外机构来华开展合作，逐步放宽市场准入，扩大市场互联互通。(完)