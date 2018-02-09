中国证监会称原油期货3月26日挂牌交易 将引入境外投资者

路透北京2月9日 - 中国证监会新闻发言人常德鹏周五在新闻例会上表示，经过周密准备，原油期货将于3月26日在上海期货交易所子公司上海能源交易所挂牌交易。上海期交所表示，原油期货将引入境外投资者参与，探索期货市场国际化的市场运作和监管经验。

这证实了路透此前报导，路透稍早引述消息人士称，酝酿多年的原油期货交易已于近期获中国监管层批准，并将于3月26日上市。

上海期货交易所新闻稿表示，经过周密准备，原油期货上市的各项工作已经基本完成。目前上期能源已审核通过149家期货公司申请入会，批复同意12家银行为从事境内客户保证金存管业务，8家银行为从事境外客户保证金存管业务，相继进行5次全市场生产系统演练。

“原油期货作为我国第一个国际化的期货品种，将引入境外投资者参与，探索期货市场国际化的市场运作和监管经验。”上期所表示。

上期所并称，中国原油期货上市后，有利于形成反应中国和亚太地区石油市场供需关系的价格体系，发挥价格在资源配置中的基础作用；能够为实体企业提供有效的套期保值工具，规避价格波动风险。

上期所指出，上期能源将进一步强化一线监管和自律监管职责，不断完善风险防控手段和措施，防范市场风险，确保市场稳健运行，守住底线，更好地服务实体经济。

资料显示，中国是世界第二大原油消费国、第八大原油生产国。2016年原油表观消费量约为5.78亿吨，对外依存度超过65%。2017年中国进口原油约4.2亿吨，已成为世界第一大原油进口国。（完）