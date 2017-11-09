中国海关今年来查获1,560多起输美侵权案件

路透北京11月9日 - 中国海关周四称，在中国海关与美国海关今年开展的两次知识产权保护联合执法行动中，中国海关查获了1,560多起输美侵权案件。

中国海关总署官网刊登的新闻稿称，近日，海关联手阿里巴巴集团向公安机关移送的一起跨境销售假冒“CONVERSE”鞋案成功收网，犯罪嫌疑人董某、牛某某双双落网，案值共计百万余元。

今年4月，海关总署与美国海关开展2017年第一次联合执法行动，南京海关在行动中查扣一涉假邮包，内装有一双侵犯CONVERSE品牌的运动鞋。海关总署迅速启动与跨境电商平台的联系配合机制，将案件信息反馈阿里巴巴集团打假特战队，通过信息匹配，锁定相关卖家及账号使用人。海关将信息情况向公安机关通报后，2017年6月，该案并入公安部发起的“云端”特大跨国网络售假案集群战役。

8月，中国海关与美国海关开展了2017年第二次联合执法行动，在境内查获侵权货物后，通过与公安机关、电商平台、权利人紧密合作，进一步扩大战果，陆续查获多起输美侵权案件。其中，广州海关根据公安部门提供的情报，准确提炼风险参数，成功布控查获127个侵权邮包，内含侵犯“LV”、“GUCCI”、“ROLEX”、“Cartier”等品牌的手表、皮具、首饰等。随后配合公安机关开展“云端”集群战役，捣毁生产、销售、仓储、运输窝点7个，抓获犯罪嫌疑人36名，案值逾2,000万元人民币。

2013年至今，中国海关与美国海关已相继开展六次针对性的联合执法行动，中国海关加强对输美商品的风险分析和实际监管，针对输美假冒商品中多经由第三方中转运往美国的特点，加强对相关输往转运地的商品的监管，并在行动期间加大向公安机关通报和移送相关涉嫌犯罪案件工作的力度，推进“行政执法”与“刑事司法”的衔接。行动中，中国海关保持与美国海关的密切联系，第一时间将查获案件信息与美国海关共享，成功协助美方在美国境内抓获嫌疑人。

中国海关总署表示，侵权假冒是一个全球性问题，打击侵权假冒是各国政府的共同责任。目前，中国海关已与130多个国家和地区海关建立了合作机制，签署了190多份合作文件，基本都包含知识产权执法合作的内容。与美国、欧盟、俄罗斯、日本、韩国等国家和地区海关还签订了专门的知识产权执法合作备忘录，把知识产权海关保护合作机制化、常态化。（完）

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