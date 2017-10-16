中国数据观测：三季度GDP增速预计放缓至6.8% 工业季末回升或重演

调查结果: (同比,%)

2017年3月14日，中国上海，浦东金融区。REUTERS/Aly Song

预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数

三季度GDP 6.8 6.9 6.5~7.0 6.7 50

工业增加值 6.2 6.0 5.7~8.1 6.1 24

固定资产投资(不含农户)(1-9月) 7.7 7.8 7.2~8.0 8.2 21

社会消费品零售总额 10.2 10.1 9.6~12.5 10.7 24

注：GDP前值为二季度数据，固定资产投资前值为1-8月数据。

公布内容：中国三季度GDP，9月工业增加值、投资和消费

公布时间：10月19日本地时间10:00公布GDP和工业等数据

路透综合50家机构预测中值结果显示，中国三季度经济料继续保持增长动能，但房地产调控效应显现、环保督查力度加强等影响，增速预计较二季度放缓，至6.8%。

而今年前两个季度都呈现季末工业增速加快的现象，预计9月可能还会如此，从六大电厂日耗煤量看，9月工业生产环比增长动能仍然较强；但楼市低迷拖累地产投资，加上下半年财政支出放缓亦令基建投资增速受到遏制，预计1-9月投资增速或将小幅放缓。

交通银行金融研究中心预计三季度经济增长6.8%，受到投资和消费走弱的影响，经济增速比上半年略有下降。

他们在报告中指出，三季度房地产开发投资和制造业投资增速有所下降，但幅度不大，预计固定资产投资增速下降至8%，比二季度下降了0.6个百分点，投资对GDP增长率的贡献率在35%左右；商品房销售增长大幅萎缩，影响未来消费增长，预计三季度消费增长10.2%，消费对经济增长的贡献率在60%左右，比上半年略有下降，贸易项对经济增长的拉动作用在5%左右。

民生银行宏观团队则表示，三季度以来，随着房地产调控政策效应的显现、环保督查力度的加强以及金融业继续保持严监管和去杠杆压力，经济增长动能有所减弱。他们预计三季度GDP同比增速在6.7%。

不过，中国人民银行行长周小川日前表示，今年以来中国经济增长动能有所回升，上半年GDP增速达6.9%，下半年有望实现7%，推动力主要来自家庭部门消费的快速增长；与此同时，整体杠杆率开始出现下降，虽然幅度不大，但趋势已经形成。

**工业增速季末回升可能重演**

谈及9月的工业增加值表现，中金认为，受益于季末强劲的财政支出的支持，工业增加值增速季末回升可能重演。尽管环保力度加大对部分行业生产形成限制，但是从六大电厂日耗煤量看，工业生产环比增长动能仍然较强，9月同比多一个工作日也会提升同比增速。

中金预计，9月工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额同比增速均较前月上升，其中工业增速将从8月的6%升至6.7%。

高频数据显示，截止9月28日，六大发电集团日均电力耗煤71.01万吨，同比24%回升至3月以来高位；高炉开工率75.8%，较8月小幅下降1.96%；汽车钢胎开工率回升3.97%。

“鉴于环保限产对工业生产的扰动将较8月有所减弱，部分大型外贸企业海外收入存在季末结算的现象，叠加G20峰会导致的的浙江低基数，预计9月工业生产同比增速回升至6.5%。”华创证券在数据前瞻报告中称，“而各分项悉数回落，固定资产投资增速料回落至7.7%。”

该券商称，9月多地楼市限购、限售和限贷政策全面升级，消费贷和经营贷违规入市也引发监管层关注，30大中城市商品房日均销售面积同比下降47%降至16年以来新低，“金九”未现，“银十”也不可期。

“地产销售持续低迷和土地购置增速回落都将拖累地产投资，预计地产投资单月增速仍在7%左右，”华创称，维持基建投资缓慢回落、制造业投资弱企稳的判断不变。

交通银行金融研究中心也指出，由于10月部分地区投资建设将停工，9月投资进度可能有所加快，预计9月固定资产投资累计增速为8%，三季度末有所回升，但增速低于二季度末。

此前的先行指标显示，中国9月官方制造业PMI超预期反弹，创下逾五年高点，新订单强劲回升反映内需稳步扩张。虽然同日公布的财新制造业PMI则走势相反，不过官方和财新制造业PMI的价格分项指数均大幅上升，显示中下游正在承受越来越大的成本压力，未来盈利改善、生产走强的持续性仍待观察。（完）