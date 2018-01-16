中国数据观测：去年四季度GDP增速料小幅降至6.7% 12月工业和投资略放缓

公布内容：中国2017年四季度和全年GDP，12月工业增加值、投资和消费

公布时间：1月18日本地时间15:00

调查结果: (同比,%)

预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数

四季度GDP 6.7 6.8 6.5~7.0 6.8 61

工业增加值 6.0 6.1 5.9~6.8 6.0 34

固定资产投资(不含农户)(1-12月) 7.1 7.2 7.0~7.3 8.1 31

社会消费品零售总额 10.1 10.2 9.3~11.0 10.9 33

注：GDP前值为三季度同比数据，固定资产投资前值为1-11

月数据。

路透综合61家机构预测中值结果显示，中国四季度经济增速较前季略有放缓，但全年增速仍远超年初制定的增长6.5%左右的目标；具体到12月，经济增长动力有所减弱，工业、投资和消费增速均小幅放慢。

交通银行金融研究中心表示，四季度房地产开发投资走弱，制造业和基建投资基本平稳，整体投资增速下降；消费增长基本保持平稳，是经济增长最大动能，对经济增长贡献率超过60%；当前贸易形势较好，对经济增长的拉动作用增强。

他们预计四季度经济增长6.7%，全年经济增长6.8%，高于年初制定的目标。

据路透调查中值，去年四季度GDP同比增速预计在6.7%，环比增速则从上季度的1.7%降至1.6%。

中国国务院总理李克强稍早称，2017年国内经济延续稳中向好的发展态势，整体形势好于预期，全年国内生产总值（GDP）预计增长6.9%左右，大城市城镇调查失业率创多年来的最低，进出口扭转了连续两年下降的局面，财政收入、居民收入和企业效益明显好转。

对于12月的经济运行表现，中金报告称，12月工作日同比少两天可能拖累经济活动增速。随着天气渐寒，电厂耗煤量季节性增加且高于去年同期。但环保限产政策继续压制工业品生产，高炉开工率维持低位，预计12月工业增加值同比增速放缓至6.0%。

招商证券则指出，临近年末，实体经济活动进入淡季，工业、投资等指数增速放缓是正常现象。12月制造业PMI数据显示本月出口继续向好，这有助于工业增加值同比保持相对平稳。在服务消费的拉动下，消费需求继续向好，但由于社销统计口径的因素，这一变化难以反映在其同比增速上。北方户外项目施工因环保和气候原因趋于停止，预计12月投资增速将继续回落。

他们对工业、投资和消费的预测分别为6.1%、7.0%和10.3%。

不过交银对工业增加值表现更为乐观，他们指出，由于今年前三季度工业增加值都出现季末上翘特点，预计12月工业增加值增长可能加快至6.6%。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布了12月官方制造业和非制造业PMI指数，其中制造业PMI略有回落，但该指数自去年10月份以来连续15个月保持在51以上较高水平，显示中国经济运行平稳的特征明显，2017年全年GDP料增长6.9%左右。

中国去年12月进口同比增速大幅回落，但全年仍实现15.9%的增长，出口增速亦接近8%，全年外贸实现两位数恢复性增长，扭转此前连续两年的下降局面，对经济的正贡献明显。分析人士预计今年外贸将延续向好之势，但因国际经贸领域不确定性和高基数因素等，增速将明显放缓。（完）