数据观测：中国2月出口料强劲增长 而通胀可能放缓

路透北京3月6日 - 未来几周中国将公布一连串经济数据，料将显示今年年初经济成长基本稳定，因出口提速，工厂活动仍显韧性，尽管采取了更严格的大气污染治理措施。

上周的企业调查对中国经济2月表现看法不一。

但分析师认为，春节长假期落在2月中旬，将会一如以往地使数据偏离趋势，他们并称投资者可能要等到4月份公布第一季数据后，才会对经济健康状况有更清晰的认识。

中国国务院总理李克强周一发布政府工作报告，称中国今年国内生产总值(GDP)增长预期目标为6.5%左右。这和2017的目标一样，而2017年的实际增长率为6.9%。

李克强还强调称，政府需要采取进一步措施降低金融系统风险。分析师认为，这会导致银行业者对于放贷更加小心谨慎，并推高借贷成本，最终将会导致经济丧失一部分增长动能。

2月外汇储备将在周三发布，然后周四发布贸易数据，周五发布通胀数据。而银行贷款和货币供应数据将在3月10-15日的某个时间公布。

为了弭平农历新年带来的扰动，中国将在3月14日合并公布1月和2月的工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售数据。

据路透调查的42位分析师，今年的一个大变化可能是工业生产者出厂价格(PPI)大幅上涨态势的逆转。去年PPI的强劲上涨帮助提振了工业企业的获利，也改善了企业的现金流，这使得企业偿债获得了空间，而去杠杆也是政府的一个关键政策目标。

1月份中国出口数据稳健，而2月出口增速可能会进一步加快至11个月高位。不过进口增速可能会较1月大幅放缓，这更大程度是受季节性因素影响，而非需求的突然疲弱。

去年出口的强劲态势帮助提振中国的整体经济增长，不过今年贸易紧张态势正在快速升温。美国总统特朗普准备对钢铝进口征收新的关税，并威胁采取其它惩罚性措施。

调查结果: (同比,%)

2月预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数

PPI 3.8 4.3 3.5~4.2 7.8 42

工业增加值 6.1 6.2 5.5~7.1 6.3 35

(1-2月)

固定资产投资 7.0 7.2 6.0~8.0 8.9 32

(不含农户)(1-2月)

社会消费品零售 9.8 9.4 8.9~10.6 9.5 34

总额(1-2月)

出口(%) 13.6 11.1 5.0~43.1 -2.4 38

进口(%) 9.7 36.9 -10.0~23.1 38.7 37

贸易顺差 6 203.4 -248~400 -109.69 37

(亿美元)

广义货币供应量 8.7 8.6 8.2~10.8 11.1 37

（M2）同比（%）

新增人民币贷款 9,000 29,000 4,500~15,000 11,700 35

（亿元）

人民币贷款余额 12.9 13.2 10.0~13.4 13.0 21

同比（%）

外汇储备 3.16 3.161 3.10~3.20 3.005 24

（万亿美元）

注：由于国家统计局仅合并公布1-2月工业、投资和消费数据，因此工业和消费前值为2017年12月数据，上年同期为2017年1-2月数据；固定资产投资前值为2017年1-12月数据，上年同期为2017年1-2月数据

(完)