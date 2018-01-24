达沃斯专访：中国央企在传统行业要进一步收缩 鼓励在新行业发展--国资委

作者 张晓翀

路透北京1月24日 - 中国国资委主任肖亚庆日前表示，中央企业在传统行业要进一步收缩，鼓励央企在新的行业里发展。他并称，混合所有制改革是一个渐进的过程，央企重组整合遵循自愿原则。

他在达沃斯世界经济论坛上接受路透专访时透露，下一步国资委的监管方向是将国有资本做优做强做大，并加强国有资本的可流动性。

“我们一般不强迫某些企业组合在一起，而是根据其行业和产业，以及它产品发展的特点，根据市场需要来自愿的进行一些重组，要有一定自愿性。”肖亚庆说。

他并称，国资委希望两个企业放在一起重组不仅仅只是一种机械的反应，物理的反应，还能够产生一些化学反应，使重组的效应更大更好。

对央企重组整合，肖亚庆显示出较为开放的心态，他指出，希望其他的类型企业有兴趣加入目前的混合所有制改革。央企混改的愿望之一，就是希望能建立起市场化的机制。

“我们希望国有企业和其他企业一样能够随机应变，...适应市场的变化，但反应速度要快，而且资产应该更具可流动性。”他称。

他说，中国国企应该建立起有效制衡的法人治理结构，企业内部应该是灵活高效的运营机制，每个企业都应该在市场上成为一个独立竞争的主体。

因此，数量多少并不是央企改革最终的目标。如果企业之间有整合的意愿，在部分新的行业里边都可能会出现一些新的公司。 “未来数量可能比现在少，也可能多一些，总的来说可能会现在的数量少一些，但是我们还会有一些新的企业出来。”他透露。

他表示，现在央企70%的资产在石油、电力、钢铁、有色、煤炭、机械制造等传统行业里，而在新的行业占比不高，所以在传统行业要进一步收缩，并鼓励企业在新的行业里发展。

中国国资委近日表示，2017年末98家中央企业中，49家效益增幅超过10%，26家超过20%，石油石化、钢铁、煤炭等传统产业打了翻身仗，为整体效益增长奠定了基础；先进制造业、现代服务业等对央企整体效益贡献超过40%。

**做大做强国有资本**

肖亚庆指出，国资委今后的工作重心要更多的向管资产方面转移，要鼓励企业参与市场竞争，使其效益和利润最大化、盈利能力不断增强，而不是代替企业去市场运作。

对于处于完全市场竞争和产能过剩行业的国有企业，国资委采取了变卖、破产等市场化的处理手段，进一步优化国有资本结构，提升企业竞争力和管理效益。

“下一步的方向就是把资本做优做强做大，朝这个方向努力。”肖亚庆说，去年国资委对央企部分子公司进行了破产处理。

他并透露，“有的行业我们就卖掉了，比如说有些做飞机的企业还有些地产类的项目，...有一些也是为了去产能，就是过剩的产能太多，比如钢铁。”

肖亚庆强调，在兼并整合等市场化过程中，央企也注意了很好的安置员工，使员工不是简单的下岗失掉工作，而是尽量安排到其他的岗位去工作。

“企业要有一个很好的员工安排计划，并和当地社会结合，要给转岗员工很多选择。”他说。

对于国企海外投资的问题，肖亚庆指出，一个公司在哪个国家，就应该符合当地的要求，这也是中国政府一直要求每个国有企业在海外投资过程中应该做到的。

“中国企业到任何国家去，都必须按照当地的法律来办。”他说，如果是跨国公司，投资项目都要接受所涉及国家的法律和监管要求。（完）