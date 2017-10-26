中国20亿美元主权债券发行吸引全球投资人热烈认购

路透香港10月26日 - 睽违多年的中国发行美元主权债券，吸引国际投资人争相认购，在周四开放圈购后的一小时内，认购订单金额已超过100亿美元，为发行金额20亿美元的五倍以上。

中国上一次发行美元主权债券是在2004年，这次五年期及10年期各发行10亿美元，五年期债收益率较可比美国公债高出30-40个基点，10年期债收益率较美债高出40-50个基点。

“每个人都想拿到这个债券。息差很窄，但我们很有兴趣，因为在同样期限债券中，多次发行的风险很小，”Aberdeen Standard Investments基金经理人Edmund Goh称。

这次发行主权债券料将成为中国国有企业债的定价指标；中国国企在离岸债券市场的发行活跃程度，在亚洲名列前茅。

这些发行人现有债券的收益率之差缩窄，因市场预期中国主权债定价的息差比较窄。

自发行该主权债的消息本月稍早公布以来，中国进出口银行债券的收益率已经累计上涨10个基点，这些债券2022年到期，现在较美国公债收益率高出65个基点。该债券规模为11.5亿美元，今年3月发行，收益率之差85个基点。

“国企板块将从较紧俏的主权债定价中受益，我们或许看到该板块进一步上涨一些，”Goh说。

据IFR报导，债券发售之后，摩根大通的新兴市场债券指数(EMBI)预计会将其纳入。这意味着许多新兴市场基金为了追踪指标指数，也不得不购买，尽管这批债券没有信用评级。

受聘安排该交易的银行包括中国银行(601988.SS)、交通银行(601328.SS)、农业银行China(601288.SS)、中国建设银行(601939.SS)、中金公司(3908.HK)、花旗集团(C.N)、德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰控股(HSBA.L)、中国工商银行(601398.SS)以及渣打银行(STAN.L)。(完)