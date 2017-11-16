中国国企改革没围绕主要矛盾 债转股未根本解决企业盈利问题--央行官员（更新版）

路透北京11月16日 - 中国央行研究局局长徐忠周四表示，当前国有企业改革没有围绕主要的矛盾，主要的问题包括治理结构不完善，企业效益不高，盈利能力不强，国企混改也没有充分体现股权多元化；而债转股当前只是短期债务的减免，没有从根本上解决企业盈利的问题。

他在财新峰会上指出，从根本上讲，债转股要改善法人治理结构，以便恢复贷款对象的盈利能力，而近年来债转股更多停留在债务重组的财务层面，商业银行只实现了名义上身份的转换，仍然很难在企业的管理中参于与其投资相匹配的话语权，只是债转债。

“银行参与债转股只是停留在债务重组的财务减免，但这只是名义上身份上的转换，...债权人没有参加企业的日常经营。”他在财新峰会上表示。

徐忠称，现有的国有企业混合所有制改革措施，没有充分发挥股权多元化，显然不是中央对国企改革的初衷，因为混合所有制改革民间投资是作为财务投资者，分享利润所得，很难实现股东的作用。

他并称，中国近年来改革的实践不科学不合理，以支持小微企业为例，要求金融机构既要支持小微企业，规模要不断扩大，又要求其不良贷款不能增加，还要求控制住利率，这是不可能的目标。

“最后的结果就是资金流向地方政府融资平台。”徐忠强调。而目前民间资本局限于国内资本，应该一视同仁引入境外战略投资者，更有利于信心的建立。

他并认为，地方政府债务问题涉及到中央地方财政问题，近年来中央和地方有一些矛盾，背后涉及的是中央和和地方财政制度不完善，同时各地之间收入不平衡，越来越依靠中央的转移支付，而中央和地方背后的系统复杂性决定了不从财政、事前、激励机制方面入手，仅依靠地方政府债务整顿，只是头痛医头脚痛医脚，只会导致地方政府债务一收就死，一放就乱。

他提出，在维护全国统一的大市场前提下，要提高地方政府财税实权，提高地方政府收入的匹配度，中央政府只做少量的转移支付。

全国人大财经委副主任委员黄奇帆在同一场合指出，房产税能抑制房地产的某中炒作，但不完全能够抑制，同时还涉及到金融、土地等方面因素，预计中国今后几年里会开征房产税。

黄奇帆并强调，中国不仅需要金融监管体制的改革，也需要外汇储备体制的改革。

中国国务院总理李克强此前在国务院常务会议上要求，把国企降杠杆作为目前工作重点，积极稳妥推进市场化债转股，严防增加地方政府隐性债务。（完）