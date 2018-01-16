中国去年12月FDI同比降9.2% 全年增7.9%规模创历史新高

路透北京1月16日 - 中国商务部周二称，2017年实际使用外资(FDI)金额8,775.6亿元人民币，同比增长7.9%，实现平稳增长的同时也创下历史新高；12月当月FDI为739.4亿元人民币，同比下降9.2%。

商务部官网刊登新闻稿援引外资司负责人称，当前世界经济和跨国投资虽有回暖迹象，但增长依然缓慢，不稳定不确定因素较多，2018年中国吸收外资面临较大外部压力；但对2018年中国吸收外资规模保持总体稳定仍有信心，产业结构会进一步优化。

“2017年，全年利用外资规模创历史新高；与2012年相比，高技术产业吸收外资占比提高了14.5个百分点。外资企业以占全国不足3%的数量，创造了近一半的对外贸易、1/4的规模以上工业企业利润、1/5的税收收入，”该负责人称，这些为促进国内实体经济发展、推进供给侧结构性改革发挥了重要作用。

他表示，2017年吸收外资形势较为严峻，国务院先后印发两份重要文件，推出42条措施，各部门和地方也出台配套政策细则，确保放宽准入、财税支持、权益保护等具体措施落实到位，积极营造优良的营商环境，优化招商引资方式，有效提振了外国投资者信心。

同时，外资产业结构持续优化，高技术产业实际吸收外资同比增长61.7%，占比达28.6%，较2016年底提高了9.5个百分点。其中，高技术制造业实际使用外资665.9亿元，同比增长11.3%；高技术服务业实际使用外资1,846.5亿元，同比增长93.2%。

外资区域布局亦持续优化，中部地区实际使用外资561.3亿元，同比增长22.5%，增速领跑全国；西部地区新设立外商投资企业同比增长43.2%，市场主体活力进一步激发。

“（下一步将）进一步拓展开放的范围和层次，进一步加大改革力度，进一步优化区域开放布局，进一步营造优良营商环境，最大限度赋予自贸试验区改革自主权，全力推进各项工作。”该负责人称，“我们有信心，2018年中国吸收外资规模保持总体稳定，产业结构进一步优化。”

商务部稍早公布，2017年11月和12月非金融类对外直接投资（ODI）同比分别增34.9%和49%，连续两个月实现正增长；全年累计实现ODI投资1,200.8亿美元，同比下降29.4%，非理性对外投资得到切实有效遏制。

以下为历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动:

FDI ODI

金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%） 金额（亿美元） 同比（%）

12月 ~ 739.4 -9.2 *125.3 49

11月 1,249.2 90.7 212.4 34.9

10月 601.2 5 *82.8 *-29.5

9月 105.9 706.3 17.3 *93.1 *-42.4

8月 93.6 625.2 9.1 *115.2 *-24.8

7月 64.9 *438.8 *-11.8 *90.1 *-35.1

6月 148 1,004.5 2.3 136 -11.3

5月 81.2 546.7 -3.7 82.2 ~

4月 89.2 599.1 -4.3 58.3 *-70.9

3月 131.1 878.3 6.7 71.1 -30.1

2月 87 585.9 9.2 57 *-68.2

2017年1月 120 801 -9.2 77.3 -35.7

2016年12月 122.1 814.2 5.7 84.1 -39.4

11月 98.8 655* 0.9* 157 76.5

10月 88.2 572.7* 4.7* 117.4 48.4

9月 92.1 602 1.2 161.6 56.9

8月 87.5 573.2 5.7 153.1 *13.4

7月 77.1 497.6 -1.6 138.9 *85.2

6月 152.3 982.1 9.7 153.4 44.9

5月 88.9 567.7 -1 134.4 --

4月 98.9 625.7 6 199.9* --

3月 129 823.4 7.8 101.7 21.5

2月 84.4 536.3 1.8 179 1.5倍

1月 140.7 882.5 3.2 120.2 18.2

2015年12月 122.3 770.2 -5.8 138.9 6.1

11月 103.6 649 1.9 89.2* --

10月 87.7 546.8 4.2 79.1 14.3

9月 95.6 594.7 7.1 103 5.2

8月 87.1 542 22 135 7

7月 82 506 5.2 75* --

注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）