中国去年12月末外储增至3.14万亿美元 全年增幅4.3%未来料保持平稳

路透北京1月7日 - 中国人民银行周日发布数据显示，2017年12月末中国外汇储备规模环比上升0.66%，至31,399亿美元，为连续第11个月出现回升，较上年末则上升4.3%，终止了此前2015年和2016年外储规模逐年下降的状态。外管局有关负责人并预计未来外储规模将保持平衡稳定。

外汇管理局网站刊登有关负责人答记者问指出，12月中国跨境资金流动和境内外主体交易行为进一步趋于稳定和平衡。国际金融市场总体小幅波动，主要非美元货币汇率上涨和资产价格上升，推动外汇储备规模出现上升。

“在全球经济持续回暖带来外需增长、金融市场进一步对外开放、市场预期不断改善的背景下，未来我国国际收支和外汇储备规模将保持平衡稳定。”外管局有关负责人指出。

2017年全年来看，中国外汇储备规模自1月降至29,982亿美元后稳步回升，年末较年初上升1,294亿美元，升幅为4.3%。

中南财经政法大学产业升级与区域金融协创中心研究员李虹含指出，从政策层面来看，2017年开始中国施行了较为严格的个人换汇额度限制，同时对于大额人民币转出、境内人民币非法出逃进行了一系列限制；7月开始实施大额现金交易报告标准由20万下降至5万，也使得部分借用他人身份证换汇的行为得到遏制。

他并强调，从对外直接投资来看，国内经济回暖以及先期出境投资企业折戟使更多企业意识到国内投资的有利环境，也使得外汇储备更趋稳实。

外管局有关负责人也称，2017年中国宏观经济运行总体平稳，保持稳中向好的态势，推动跨境资金流动更加稳定平衡。国际收支形势稳健为外汇储备规模连续稳步回升提供了保障。

央行数据并显示，12月末官方储备资产中黄金储备为764.73亿美元，环比增加6.4亿美元。以盎司计，12月末黄金储备为5,924万盎司，连续15个月不变。（完）

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