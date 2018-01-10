中国2017年12月CPI同比上涨1.8% PPI同比上涨4.9%--统计局

路透北京1月10日 - 中国国家统计局周三公布，2017年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，环比上涨0.3%，均低于路透调查预估中值1.9%和0.4%。当月食品价格同比下降0.4%，非食品价格同比上涨2.4%。

数据并显示，12月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨4.9%，略高于路透调查预估中值4.8%，但却是年内最低水平。PPI环比则上涨0.8%。

全年来看，中国2017年CPI同比上涨1.6%，涨幅比上年回落0.4个百分点。其中，食品价格下降1.4%，是自2003年以来首次出现下降，主要受猪肉和鲜菜价格下降较多影响；非食品价格上涨2.3%，涨幅比上年扩大0.9个百分点。

2017年全年PPI同比上涨6.3%，结束了自2012年以来连续五年的下降态势。其中，生产资料价格上涨8.3%，影响PPI上涨约6.13个百分点；涨幅较大的行业有石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业，分别上涨29.0%、28.2%和27.9%。

以下为12月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.8 1.9 1.7 1.7~2.1 2.1

工业生产者出厂价格指数(PPI) 4.9 4.8 5.8 4.4~5.6 5.5

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