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中国12月天然气进口跳增至纪录新高 因应严冬供应紧张
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#中国财经
January 12, 2018 / 4:42 AM / a day ago

中国12月天然气进口跳增至纪录新高 因应严冬供应紧张

1 分钟阅读

路透北京1月12日 - 周五公布的海关数据显示，中国12月天然气进口创下纪录新高，因应冬季供应紧张，在此同时原油进口较11月大幅下滑。

中国海关总署的数据显示，包括管线进口及油轮运送的液化天然气(LNG)在内，12月天然气进口达到789万吨，较11月创下的前纪录高点655万吨跳升20%。

2017全年进口较上年跳增27%，至创纪录的6,857万吨。

中国政府大力推动“煤改气”政策，数以百万计的家庭因而转为采用天然气取暖，许多工厂也改用天然气发电，这导致天然气需求远超供给，在此同时相对应的基础建设也难以跟上需求步伐。

“根据我们对货物的监测，上月液化天然气进口达到新高，从哈萨克斯坦和土库曼斯坦的管道进口也较前月增长，”IHS Markit分析师Diao Zhouwei称。

国有能源企业的进口创纪录，加上中国的产量增长，使得中国北方的液化天然气批发价下滑。本周批发价在每吨5,500元人民币(848.44美元)左右，较12月末的高点下滑45%。

12月原油进口量达到3,370万吨，大约相当于794万桶/日。11月进口量则为901万桶/日，为历史第二高水平。

SIA Energy分析师Seng-Yick Tee称，12月购买活动放缓，原因是炼厂及燃料分销商在前月大规模囤积后消化库存。

根据路透计算，2017年全年进口量较上年增长10.1%，达到创纪录的4.196亿吨，相当于增加77万桶/日，达到839万桶/日。(完)

编译 张明钧/侯雪苹；审校 龚芳/徐文焰

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