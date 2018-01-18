中国12月天然气产量创四年高位 国企增产应对冬季气荒

路透北京1月18日 - 中国12月天然气产量升至至少2014年以来最高单月水准，因煤改气工程导致冬季天然气需求大增，国有能源企业努力增产以填补供应缺口。

中国国家统计局周四公布数据显示，12月天然气产量136亿立方米，高于11月的126亿立方米，2017年全年天然气产量1,474亿立方米，同比增长8.5%。

为整治雾霾，中国去年下令北方28个城市的数百万户家庭及工厂进行煤改气，但天然气需求跳增、储存及管线网络不足，导致供应严重吃紧。

国有能源巨头12月在主要气田都最大化产量，比如陕西的长庆油田和四川的涪陵油田，同时还削减内部的天然气使用，并限制对工业用户的供气。

中石化(600028.SS)本月表示，集团2017年的天然气产量较2016年大增19%，近期也已经开动了13口新气井的生产。

12月国内液化天然气(LNG)的批发价格在中国北方达到每吨近10,000元人民币的纪录高位。在那之后，得益于国内加大生产，以及管道天然气和液化天然气的进口创下纪录高位，天然气批发价格下降了逾40%。

“随着供应增长上来，天然气行业料将放慢生产活动，因为农历新年临近，市场将会更加趋于平衡。”中国石油的一位高管说道。

**原油加工量增幅创四年最高**

国家统计局称，12月原油加工量较上年同期增长3.3%，至4,911万吨，合1,156万桶/日，脱离11月创下的纪录高位1,203万桶/日。

中国2017年全年原油加工量同比增长5%，至5.6777亿吨，合1,136万桶/日。据路透基于数据的计算，这相当于全年加工量平均增加约54万桶/日。

研究顾问机构IHS驻北京顾问刘海全称，年度增幅创四年来最高，显示去年最后四个月生产加快。

国家统计称，12月天然原油产量1,598万吨，同比下降4.4%，合376万桶/日，2017年全年天然原油产量减少4%至1.9151亿吨，合383万桶/日。(完)