中国12月官方制造业PMI略回落至51.6 全年GDP料增6.9%左右

路透北京12月31日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布了12月官方制造业和非制造业PMI指数，其中制造业PMI略有回落，但该指数自去年10月份以来连续15个月保持在51以上较高水平，显示中国经济运行平稳的特征明显，2017年全年GDP料增长6.9%左右。

尽管2017年经济运行在持续稳定向好过程中，也出现了值得关注的一些新问题、新现象。一是伴随着原材料价格上涨，企业成本有所上升。同时，局部性和阶段性的能源与原材料供应紧张。

“2017年PMI指数一直保持在51%以上，个别月份一度达到52%以上较高水平，全年平均值为51.6%，高于上年1.3个百分点；整体走势平稳，波动较小，各月同均值水平的离散性多在0.5个百分点之内的窄幅区间。基于PMI判断，全年经济增长6.9%左右。”中国物流信息中心陈中涛认为。

数据显示，宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI)回落0.2个百分点降至51.6，与路透调查预估中值一致，低于11月份的51.8。这是官方制造业PMI连续17个月处于扩张区间。

海通证券宏观分析师姜超、于博则表示，12月制造业PMI再度回落，且主要分项指标中供、需、库存均降，仅价格小幅反弹。而从中观行业数据看，终端地产、汽车销量下滑，生产端钢铁、化工等多个行业持续低迷。

“17年经济平稳收官，但略显疲态，未来下行压力仍在。”他们称。

分企业规模看，大型企业PMI为53.0%，比上月微升0.1个百分点，年均值为52.8%，全年保持较快增长；中型企业PMI为50.4%，比上月微落0.1个百分点，年均值为50.5%，全年总体处于扩张状态；小型企业PMI为48.7%，比上月下降1.1个百分点，年均值为49.0%，对小微企业的扶持力度仍需继续加大。

12月官方非制造业商务活动指数环比上升0.2个百分点至55，上月为54.8，继续高于临界点，非制造业扩张步伐有所加快。

**2017年制造业PMI总体走势稳中有升**

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称，2017年制造业PMI总体走势稳中有升，年均值为51.6，明显高于去年总体水平1.3个百分点，制造业稳中向好的发展态势更趋明显。12月份制造业PMI虽比上月回落,但仍达到年均值水平，保持较强扩张动力。

他认为，12月制造业PMI呈现出以下几个特点，一是生产稳步增长，需求持续释放，二是国内外经济环境持续改善，进出口回稳向好，三是企业采购意愿增强，市场预期乐观。四是新动能加快成长，发展质量不断提高。

12月高技术制造业PMI为53.8%，比上月上升0.6个百分点，其年均值明显高于去年和制造业总体水平，引领制造业经济向高质量迈进。

陈中涛也认为，从PMI调查来看，得益于供给侧结构性改革加快推进和市场营商环境改善，企业效益明显转好。多数企业包括之前亏损比较严重的钢铁、有色、煤炭、化工等企业，均实现了盈利，有了投资热情和生产扩张意愿。

从社会效益来看，经济大环境持续转好，有效地带动了就业。从业人员指数全年各月均保持在49%以上，处在近年来的较高水平，平均为49.2%，高于上年0.9个百分点。

调查结果显示，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为62.2%和54.4%，分别高于上月2.4和0.6个百分点，均为连续两个月回落后再度回升。

其中，石油加工及炼焦业、化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等行业的价格涨幅明显。本月反映能源等原材料供应紧张和运输成本上涨的企业比重有所上升，相关企业生产经营活动受到一定影响。

这也让分析师担心成本上升的压力。陈中涛就提醒，下半年，反映原材料价格上涨的企业数量明显增多，在调查企业中的比重平均值达到37%，高于上年同期10个百分点。与此相应，企业反映运输成本也有所上涨。

伴随着市场需求回升和产业结构加快调整，出现了局部性和阶段性的能源与原材料供应紧张。全年反映该问题的企业比重平均为7.8%，较上年上升2.3个百分点。伴随着企业加快转型升级、创新发展，出现了结构性的用工矛盾。

“总的来看，2017年经济运行持续稳定向好，为2018年经济发展奠定了较好内在基础。近期PMI调查显示，企业对新一年经济发展充满信心，生产经营活动预期指数明显上升，达到59%左右较高水平。”陈中涛称。

他预计，2018年以高质量发展为聚焦点，新时代经济发展新特征凸显，经济稳定向好基本态势进一步延续，结构调整、新旧增长动能转换明显加快，经济运行稳定性和协调性增强，质量和效益明显提升，经济发展逐渐走向稳定、可持续发展基本轨道，经济增长保持在6.5%左右适度合理区间。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 17年1月 16年12月

51.6 51.8 51.6 52.4 51.7 51.4 51.7 51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

2017年，非制造业商务活动指数年均值为54.6，高于去年总体水平0.9个百分点，一直保持在较高景气区间，全年非制造业延续平稳较快的扩张态势。12月份，非制造业商务活动指数为55.0，高于上月0.2个百分点，为四季度高点，年末扩张步伐有所加快。

下表为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 17年1月 16年12月

55 54.8 54.3 55.4 53.4 54.5 54.9 54.5 54 55.1 54.2 54.6 54.5

（完）