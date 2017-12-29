调查：中国12月官方制造业PMI料微降至51.6 今年经济运行平稳收官

路透北京12月29日 - 路透综合30家分析机构的预估中值显示，中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计略降至51.6，略低于上月的51.8，但仍连续17个月处于扩张区间，显示四季度经济走势虽较此前有所偏弱，但并不影响今年经济运行平稳收官。

分析师指出，政策上环保限产督查仍在进行中，对制造业生产的影响也将持续，因此数据仍有一定减弱压力；加之冬季企业开工下降的季节性规律，年末制造业PMI略降是大概率事件。中国经济总体运行仍平稳，不会有太大的起伏。

“此前的11月PMI好于市场预期，主因在于环保限产与供给侧改革对短期工业制造业走势判断有一定的扰动，叠加经济韧性逐步增强。”国开证券研究部副总经理杜征征称，综合看来，12月制造业PMI和四季度GDP或出现小幅回落。

另外，从12月中观高频数据来看，工业生产平稳，原材料与工业品价格总体上升，基建、汽车、地产等下游需求有所回落，终端需求仍显低迷，也指向工业生产有所放缓。

海通证券宏观分析师姜超也指出，12月工业生产仍受采暖季限产影响，虽然发电耗煤增速略有回升，但汽车、钢铁、化工等多个行业的生产和开工仍趋于下行，12月经济整体表现平淡。

决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议提出，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，明确实现青山绿水的环保目标仍然是中国明年工作的重点。要实施好“十三五”（2016-2020年）规划确定的生态保护修复重大工程。启动大规模国土绿化行动，引导国企、民企、外企、集体、个人、社会组织等各方面资金投入，培育一批专门从事生态保护修复的专业化企业。

下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2016/12月 11月

51.8 51.6 52.4 51.7 51.4 51.7 51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7

中国国家统计局总经济师盛来运近日表示，中国经济不可能再像以前那样保持高速增长，这是必然趋势；经过这几年调整，中国经济新旧动能转化较好，今年全年可以说会首次迎来年度增速的提升。

杜征征表示，中国经济结构的转变意味着防止污染措施可能不会像此前市场预期的那样从供需两侧对国内经济造成太大的不利影响，因此，即使经济数据出现回落也将是相对温和的。

姜超也作出四季度经济略有降温的判断，预计四季度经济增长6.6%-6.7%。不过，在经历了连续6年的下探后， 2017年GDP增速回升几成定局，经济重回“稳”字主线。

中国11月官方制造业PMI超预期回升，尤其生产和新订单指数涨幅明显，显示制造业供需两端均衡增长，企业生产经营环境进一步改善；当月非制造业PMI亦持续高位运行，表明中国经济仍具韧性，稳中向好的运行态势没有改变，四季度整体表现或不像市场原本担心的那么疲软。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）