焦点：中国进入稳杠杆和逐步调降杠杆阶段 金融监管体制改革呼之欲出

作者 李铮/马蓉

2018年3月9日，中国北京，中国央行行长周小川出席记者会，就金融改革与发展答记者问。REUTERS/Aly Song

路透北京3月9日 - 在中国金融监管机构改革方案即将出炉之际，央行在新监管框架中承担的角色、金融监管弥补空白各项重大规则的制定进展、数字货币发展何去何从以及新央行行长人选等问题，都令周五召开的全国人大会议央行记者会备受瞩目，市场期待从这样一场可能是周小川最后一次以央行行长身份出席的记者会上，窥探中国下一步金融改革与发展的一些确定性方向。

毋庸置疑，伴随着中国经济从过去追求数量转向高质量发展，过去推行多年的货币数量宽松政策将逐渐退出。央行官员也表示，中国已经进入稳杠杆和逐步调降杠杆的阶段已明确，同时正在探索对金融控股公司加强监管，并密切跟踪类似比特币等新的金融产品和金融交易市场板块。

“很多重要国家的货币政策从数量宽松慢慢退出。首先这是一个好事，这个好事也意味着过去全球范围内的数量扩张和低利率可能逐渐将告一阶段。中国也是整个世界经济的一部分，这个方面的影响大家应该可以预估到。”周小川称，未来经济的增长依靠数量堆积会减少。

他并指出，整个中国经济体广义货币池子里的钱可以用得更有效率，一旦用得更有效率以后，也并不见得就是资金紧张。在这一过程当中既有整个资金数量和价格的上升趋势，同时也有提高效益和价格下降的一面。在这种情况下，货币政策和外汇政策都有相应的政策响应。

“关于中国整体的债务情况，我们觉得大家已经看到债务增长较快的情况现在已经平稳下来，所以已经进入了稳杠杆的阶段，甚至是说我们广义货币的增长已经低于名义GDP的增长，也就表明，在总量上进入了稳杠杆和逐步调降杠杆的阶段...这个趋势还是很明确的，”周小川称。

央行副行长易纲也谈到，稳健的货币政策、松紧适度的表述，主要是针对货币政策支持实体经济而言，且能不能够创造一个防风险并且能够平稳推进金融改革的外部环境；从流动性角度来讲，则主要是看市场利率是否平稳，超额准备金水平是否合适，各方面的指标是否在合理的范围内。

今年中国政府工作报告九年来首次未明确M2的增长目标，仅表示保持广义货币M2和社会融资规模合理增长。不过，发改委报告指出，2018年社融和M2的预期增速均与2017年实际增速持平。

周小川对此回应称，M2指标口径总是在不断变化，不是一个精确衡量货币政策松紧的工具。如果M2和名义GDP基本一致，从广义货币供应量角度来看，基本就是不松不紧，还要从物价水平和就业水平来观察货币政策是松还是紧。未来应该逐渐从数量转移到对价格的关注。不能提供一个非常简易的指标来判断，这是一个比较复杂的事情，必须考虑多种因素加以判断。

**金融监管补空白**

中国今年政府工作报告提出，加强金融机构风险内控。强化金融监管统筹协调，健全对影子银行、互联网金融、金融控股公司等监管，进一步完善金融监管。防范化解地方政府债务风险。严禁各类违法违规举债、担保等行为。

当前金融监管体制改革仍在进行中，央行无疑将在其中发挥更重要的作用。周小川指出，一是要尽快弥补监管体制中出现的空白，二是要增强金融规则的制定。此外，还有一些已经发生的金融机构或者准金融机构的风险需要抓紧进行处置。

“这里的工作其中有一条是人民银行要牵头，即增强各个金融机构与监管机构之间的协调、提高协调效率。”他称。

去年7月全国金融工作会议提出设立国务院金融稳定与发展委员会，并将金稳委的办公室设在央行，由其在负责宏观审慎的基础上有效统筹审慎监管与行为监管。然而，这一机制将采用何种模式也被市场所热议。

在发布会上，周小川明确金融监管模式将主要依据中国国情，也参考了国际上各种不同的金融监管机构的设置，参考的过程中也研究了所谓”双峰”监管的体制，“但是，我们目前觉得还是要观察一段时间。”

在补充监管短板方面，资管新规指导意见的进展备受市场关注。潘功胜表示，目前正在会同相关部门对意见进行研究和修改，对合理的意见进行吸收。”在考虑规则的时候，（我们）会摸清存在的问题和隐藏的风险，以及对金融市场的影响，我们在其中会找到一个很好的平衡。”

另一方面，央行也在制定金融控股公司的监管规则，其中资本的质量及真实性、股权结构的透明度并加强关联交易管理，是当前对金融控股公司进行管理和起草基本规范文件的起步点。

“金融控股公司这些年发展比较快，也出现了很多的风险，...比如交叉性的金融风险，比如在金融控股公司的框架下风险的隐蔽性比较强，比如控股公司干预下面的金融机构的经营等，”潘功胜称，“在中国分业监管模式下，金融控股公司的监管在规则上存在空白，监管主体也不明确。”

他并强调称，在对金融控股公司的监管要落实行为监管，实质重于形式。比如强化整体的资本监管，建立并表监管机制，防止虚假出资、循环出资等短期行为；要严格股权管理，在金融机构和控股公司之间，以及其与其他产业之间建立防火墙制度。

“现在人民银行正在会同相关部门，制定关于金融控股公司的监管规则。”潘功胜称。

央行上海总部副主任兼上海分行行长金鹏辉在其提案中还建议，从长期看，为从根本上提高金融控股公司监管规则的法律层级，宜由国务院颁布《金融控股公司监管条例》，将金融控股公司监管纳入到整体监管架构体系中。

在具体的监管指标方面，兴业研究报告指出，并表监管是金融控股集团整体监管的重要组成部分，其中定量评价一般包括风险资本、资本充足情况、集团内交易和大额风险暴露；定性评价一般包括风控体系的构建和未收监管实体的管理等。其中，资本充足情况的评价是并表监管中最重要的部分。

**动态监管数字货币等金融创新**

虽然去年下半年以来，中国监管层对ICO及境内虚拟货币交易采取了严格的监管措施，但春节以来，新一轮ICO（首次代币发行）借区块链技术有出现新一步融资热潮的迹象。对此，周小川表示，央行对金融创新的监管是动态的，就其本身来说要强调服务实体经济，不能跟金融稳定及现行的金融秩序相冲突。

“（监管）取决于技术的成熟程度，也取决于最后测试试验、评估情况。所以应该说还有待观察，也不是说马上就要拿什么样的监管措施。”他称，“技术发展是一个动态的过程，说不上一定就是未来有某种确定的监管政策。”

他并指出，数字货币具有技术发展上的必然性，其既可以是以区块链或分布式记账技术为基础的这种数字货币，也可以是在现有的电子支付基础上演变出来的技术，但其本质是追求零售支付系统的方便性、快捷性和低成本，也必须考虑安全性和保护隐私；同时，数字货币作为货币，要保证货币政策、金融稳定政策的传导机制，同时要保护消费者。

他并强调，现在一些技术应用没有专注于数字货币在零售支付方面的应用，而应用于虚拟资产交易方，而这个方向需要更加慎重。

“从中国的角度来讲，虚拟资产交易也不太符合我们金融产品、金融服务要服务于实体经济的方向，...所以在整个过程中不必太着急，稳步的研发，有序的进行测试，把握住方向，...防止其变成过度投机的一种产品。”周小川称。

他表示，因此从央行的角度而言，首先是不慎重的产品先停一停，有些有前途的产品也必须经过测试、经过认证，确实比较可靠了以后再推广。此外，由于一些技术发展比较快，如果再有新的技术马上投入运用成为新的金融产品或新的金融交易市场板块，也应持慎重态度。

就市场对防风险会导致金融改革与发展进入停滞或步伐放缓的担忧，周小川明确表示，防风险历来是金融改革的重要组成部分，防风险与金融改革不是对立的，而是一致的。改进监管历来也是金融改革的重要部分。在改进监管和防风险的前提下，金融领域其他改革可以走得更快，步子迈得更大。

按照中国官方公布的日程，3月19日全国人大全体会议将决定新央行行长人选。如无意外，已属”超时服役”的周小川将最终告别中国央行行长的位置。

当被问及任职行长十五载有哪些特别难忘和特别遗憾的事情时，周小川表示，”经过这么多年在金融系统工作，事情太多了，所以很难挑出来说哪件重要，哪件不重要。我想响应一下我们新闻发布会取的这个题目很好，就是金融的改革开放，我觉得有幸跟大家一起在金融改革开放方面做工作，向前推进，很有幸的一件事。“

一位资深政策研究人士对路透表示，作为一个改革派，周小川始终是令人敬重的。一个改革派在央行行长位置上工作这么久，实质性推进金融业准入放开和竞争的任务还没有完成，应该说也是一种遗憾，背后的深层次原因也令人深思。

记者会结束，兴许是感受到了记者们的不舍与留恋，周小川并没有快速大步离场。有记者让他再回答几个问题，他说，”下次记者会要是还有机会再问答”；当记者追问“周行长，您的接班人是谁？”他露出了一贯以来的周氏标志性微笑，“啊，接班人啊”，然后便挥手离开。 （完）