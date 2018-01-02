中国否认向朝鲜非法出售石油 之前特朗普对此提出批评

路透北京/华盛顿12月29日 - 中国周五对其违反联合国制裁决议，非法向朝鲜出售成品油的报导予以否认，此前美国总统特朗普称对中国放任石油进入朝鲜感到不满。

一位联合国安理会外交官称，美国在联合国寻求将六艘悬挂外国国旗的船只列入黑名单，理由是华府认为这些船只同朝鲜进行非法贸易活动，中国则在周四阻止了美国这方面的努力。

特朗普周四在推特称，中国听任石油进入朝鲜，“让我们逮了个正着”，这样的举动将阻止朝鲜核危机获得“友好解决”。

随后在纽约时报的采访中，特朗普又明确地将其政府对中国的贸易政策，与解决朝鲜僵局的合作联系在了一起。

“我对中国的态度一直比较温和，因为我认为，重要性能够胜过贸易的议题只有战争，”他说。“如果他们在朝鲜问题帮得上我，那么至少在一段时间内，我可以用稍稍不同的态度来看待贸易问题。一直以来我就是这么做的。但石油继续流入(朝鲜)，我感到不太高兴。”

韩国朝鲜日报本周引述韩国政府方面的消息来源称，美国间谍卫星侦测到自10月以来中国船只向朝鲜船只输送石油约30次。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会中表示，她已注意到有关媒体报导。针对媒体报导的有关个案，特别是所谓10月19日，一艘中国船只涉嫌在公海向朝鲜船只输送石油，中方已立即进行了调查。

“事实上，相关船只自今年8月以来未再停靠中国港口，没有进出中国口岸记录。相关船只是否前往过其他国家港口，中方不掌握。因此，报导所称情况不符合事实。”

华春莹说，“中方始终全面、严格执行安理会决议，履行自身承担的国际义务，绝不允许中国公民和企业从事违反安理会决议的活动。对任何经调查证实确属违反安理会决议的行为，中方都将依法依规作出严肃处罚。”(完)