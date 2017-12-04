中国数字化发展潜力巨大 受益于庞大市场和政府支持--麦肯锡

路透上海12月4日 - 全球管理咨询公司麦肯锡周一发布报告称，中国已成为全球数字科技大国，而国内市场体量庞大、政府支持以及多家互联网巨头营造的良好生态环境，未来中国数字化潜力巨大。

报告预计，到2030年，数字化的三股推动力--去中介化、分散化和非物质化将对中国的消费与零售、汽车与出行、医疗保健、货运与物流等不少行业产生明显的影响，预计可影响并创造10-45%的行业收入。

麦肯锡全球资深董事合伙人兼麦肯锡全球研究院院长华强森表示，“从一些传统的衡量办法来看，目前中国的数字化程度在全球仅位居中游。但是，考虑到中国非常活跃的行业动态及消费市场，其数字化发展前景远比许多观察者认为的广阔得多。”

麦肯锡全球研究院最新的“中国行业数字化指数”显示，中国与美国之间相对应行业的数字化程度差距正在迅速缩小。2013年，美国的数字化程度是中国的4.9倍，到2016年已缩小到3.7倍。在零售业和娱乐业，中国的数字化程度已明显高于欧盟和美国。

目前中国零售电商交易额已占全球总量的四成，并超过法、德、日、英、美等五国的总和。在虚拟现实、自动驾驶汽车、3D打印、机器人、无人机和人工智能领域，中国的风投规模位居世界前三。

报导指出，未来在消费零售业，去中介化（全渠道、数据驱动型业务模式）将是满足不断变化的消费者需求的主要推动力；而分散化（共享经济）与非物质化（3D打印产品）能够满足特定品类利基市场的需求，预计该行业13-34%的收入将受到影响。而在汽车业，全渠道和汽车互联等可让技术供应商和汽车制造商直接触及消费者，共享出行则将减少汽车销量。

在医疗领域，基于物联网及人工智能的解决方案（去中介化）将有助于解决慢性疾病治疗问题，而医疗大数据可最大程度减少过度医疗。在货运业，实时配货平台（去中介化）可解决行业碎片化的问题，而众包配送等（分散化）可带来灵活的运力。

麦肯锡全球研究院中国副院长成政珉表示，蓬勃发展的数字化技术正在不断改写现有格局，重构行业价值链。数字化带来的创造性颠覆将席卷全球。在中国，由于传统行业效率低下、新技术和业务的商业化潜力巨大，这一转变在中国将显得尤为迅猛和激烈。

“随着数字化的推进，中国经济将变得更具活力。我们相信，越来越多的中国企业将有能力参与到全球竞争中去，甚至可以出口中国制造的数字商业模式。”他说。

报告指出，目前，中国的劳动生产率仅为经济合作与发展组织（OECD）平均水平的15-30%。鉴于中国经济体量庞大、转型速度快产业效率普遍较低，因此数字化转型的成功机率无疑会比世界许多其他地区更高。

报告称， “赢家通吃”的规律表明，企业需大胆采取规模化举措以应对数字化浪潮的颠覆。在中国，企业更应当大胆尝试，例如借力中国庞大的数字生态系统，或与数字行业巨头合作，或自行打造生态圈；利用中国的海量数据资源，以数据分析实现企业价值最大化。（完）