中国希望有关各方全面、平衡执行安理会涉朝决议--外交部

路透上海12月23日 - 联合国安理会针对朝鲜11月发射洲际弹道导弹最新一致通过第2397号决议，对此中国外交部发言人华春莹周六表示，中方希望有关各方都能全面、平衡执行包括该决议在内的安理会涉朝决议，推进半岛有关问题和平解决。

该决议适度强化对朝制裁措施，同时强调不应对朝平民产生不利人道影响，不影响正常经济活动与合作、粮食援助和人道援助，不影响驻朝外交使团活动，并重申维护朝鲜半岛和东北亚和平与稳定，呼吁以和平、外交和政治方式解决问题，支持恢复六方会谈，还强调有关各方应当采取措施降低半岛紧张局势。

外交部网站刊登华春莹答记者问称，中方密切关注半岛局势发展，始终坚持实现半岛无核化、坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题的立场。这是中国处理朝核、导相关问题，包括参与安理会审议时一贯秉持的立场。

“当前半岛形势复杂敏感，中方呼吁有关国家保持克制，为缓和半岛紧张局势，妥善解决半岛问题作出积极努力。”她强调。

此外，中国也希望有关各方积极考虑中方提出的“双暂停”倡议和“双轨并行”思路，同中方一道坚持推动对话协商，为推动半岛无核化进程，实现半岛和平稳定作出努力。（完）

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