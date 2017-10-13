人民币综述：中国发行美元国债料重定锚中资美元债 传递汇率续稳信号

路透台北10月13日 - 人民币相对稳定，中国财政部趁势在香港发行美元主权债券。市场人士臆测，这批美元国债料将受到投资人追捧，由于具有定锚作用，有机会带动中资美元债定价利率调整，有利企业以更低成本在境外发债。

资料图片：2015年11月，中国香港，自动柜员机上的人民币和美元标志。REUTERS/Bobby Yip

市场人士指出，中国政府此时发行美元国债，也是向海外传递人民币汇率将继续持稳的讯号。

〞这会产生定锚作用，势必对中资美元债定价重做检验。〞复华投信债券基金经理人黄媛君说。

另一不愿具名的境内资产管理业者则指出，此前中资美元债发行，定价利率的比较基础是美国公债，但中美毕竟不同，较容易产生偏差。中国政府发行美元国债后，未来将成为中资企业发行美元债券的定价基准，发债利率也会出现些许调整。

他认为，由于人民币汇率持稳，有助美元负债不致扩大，下半年中资美元债发行的状况都不错。中国此时发行美元国债，具有传递人民币料将续稳的信号，有助海外投资人增持信心，若是定价利率较预期走低，更会带动其他中资企业发债成本往下调整，相当具有指标作用。

元大投信债券基金经理人毛宗毅预期，中国本次发行美元国债只是第一步，未来应会持续发行中长天期券种，形成美元国债的殖利率曲线，让已在亚洲美元债券市场具主导力量的中资企业，进一步扩大影响力。

中国财政部周三表示，将于近日在香港发行20亿美元主权债券，其中五年期10亿美元，10年期10亿美元，具体发行时间将于发行前公布。

**海外发债料扩大**

发债成本已较境内便宜，加上境内去杠杆压力有增无减，料更催化企业在海外发债需求。根据摩根大通统计，中国前三季在亚洲美元债发行市场以约六成占有率遥遥领先第二名韩国的10%。

研究机构crediesight的资料显示，受中资企业大量发债(占发行比重63%)挹注，截至9月底亚洲(日本除外)投资等级美元债共发行了1,890亿美元，已超越去年全年的1,780亿。中资企业在高收益债的发行比重更高达79%，令前三季亚洲高收益美元债发行达590亿美元，大幅超越去年的300亿。

〞人民币相对止稳下，下半年超额认购都蛮高的，市场对前景更有信心。〞汇丰中华投信副总经理黄军儒说。

他认为，此前中国境内实行强监管、金融去杠杆化，加速企业移往海外筹资的需求。而境外美元市场流动性充裕、高票息与低波动，也吸引了投资人对中资美元债的买兴。

市场人士评估，中共在十九大之后，会进一步落实经济改革措施，在境内融资成本恐持续上扬影响下，企业往海外筹资的步伐不会停歇。

法国巴黎银行中国首席经济学家陈兴动就认为，中共在十九大之后的改革重点是降低国企负债比率以及减低房地产泡沫压力。也就是说，去杠杆的压力只会升高，不会降低。

此外，一不愿具名的香港外商银行承销人士指出，若是企业基于走出去与配合一带一路政策进行海外并购，也会是美元债的发行主力，像是中化集团今年已发行多笔美元债，并购海外的石化产业。而基于对冲资本流出的思路，政府也会鼓励企业对外进行〞招商引资〞。

〞甚至发美元债来偿还境内人民币债，不但成本降低，还能去杠杆。〞该人士说。

中国共产党第十九次全国代表大会于周三(18日)在北京召开，大会将选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会，该会议将确定未来五年中共领导班子，因而备受瞩目。

以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 11,936.5 32

交通银行 8,400.0 4

东方汇理银行 6,320.0 18

渣打 4,774.2 19

中信建投 2,625.0 2

法国巴黎银行 2,230.3 6

工商银行 1,250.0 1

**本周市场动态**

--中国上海市周三发布“一带一路”建设行动方案提出，将加快推进人民币跨境支付系统（CIPS）二期建设，打造人民币跨境支付和清算中心，进一步拓展上海自贸试验区自由贸易账户功能。

--中国外汇交易中心依托大额支付系统推出人民币对卢布交易同步交收业务，标志中国外汇市场正式建立人民币对外币同步交收机制；该业务对消除本金交割风险，防范不同交易时区交收时差风险以及提高外汇市场运行效率意义重大。

--中国央行周一公布，9月末中国外汇储备为31,085.1亿美元，环比增加169.83亿美元，为连续八个月增加；而9月美元指数上涨则负面影响外储估值，因此可以判断，9月外储的增加主要是由于结汇增加和资本流入。(完)