（修正）综述：标普称调降中国评级是由于信贷增长依然过快

（更正：因译文有误，内文第一段应为“标普全球评级”，非“标准全球评级”）

路透北京9月22日 - 标普全球评级周五表示，中国试图降低债务迅速增长的风险，这一努力并没有像预期那样快奏效，信贷增长仍然太快。就在前一天，标普下调了中国的主权信用评级。

虽然标普数月前就曾警告有可能调降评级，但这一次表示，作出降评决定之前得出结论认为，中国今年初开始的“降低风险”举措对于信贷增长的影响不及最初预期。

“尽管政府对去杠杆化政策的实施表现出更大的决心，但我们依然认为，企业整体信贷增长仍将保持在9%的水平。”标普全球亚太区主权评级资深董事陈锦荣在电话会议中谈及中国评级从“AA-”调降一个级距至“A+”。

“目前的结论是，虽然我们预期未来几年会有一些去杠杆化的行动，但这种去杠杆化有可能比今年年初设想的更加循序渐进。”

陈锦荣称，扣除股权融资的所有金融机构放贷，继过去几年保持12-13%的相对稳定增幅后，整体规模开始出现上升。

“这是我们在评估信贷增长所注意的关键指标，我们认为，虽然未来几年总债务融资增幅可能会降一些，但不会非常明显地下降。”

中国的新增银行贷款和社会融资看来今年势必再创纪录高位。

中国2016年新增贷款创下12.65万亿元人民币的纪录水平，差不多等于整个意大利的经济规模。社会融资增量也创下17.8万亿元人民币的纪录高位。

“我们希望看到的不仅是金融风险稳定下来，而是金融风险真的下降或是趋于缓和，”陈锦荣说。

他补充说，如果未来几年中国的信贷收入比增幅急剧下降，经济仍保持健康，那标普将会考虑上调中国评级。

香港股市周五可能创一个月最大单日跌幅，中国股市早盘触及三周低点，投资者对标普调降评级的行动和朝鲜威胁将再次进行核试验做出反应。

人民币变动不大，一些中国国有大行早盘曾试图稳定人民币汇率。中国债市预计受影响不大，因其参与者主要是国内投资者，不过外资兴趣一直在上升。

**调降时间点令人意外**

虽然标普此次调降使得其对中国的评级与穆迪和惠誉相同，但鉴于中共十九大将在几周后召开，此次调降的时机令人感到意外。

中国财政部周五迅速回应称，标普调降中国评级是一个错误的决定，是对中国经济的误读，中国仍将保持较强的经济增长韧性。

“标普关注的信贷增速过快、债务负担等问题，多是当前中国经济发展阶段的‘老生常谈’，这种看法忽视了中国金融市场融资结构的特点，忽视了中国政府支出所形成的财富积累与物质支撑。”财政部称。

的确，中国今年经济增长率意外加速，上半年增幅在6.9%，不过多数动能是源于2016年创纪录的银行放款，房地产荣景以及政府大力推动基建支出。

不过虽对风险较大的放款加以限制推高了无论是企业贷款还是抵押贷款的借贷成本，但并没有出现像很多中国观察家所预测的那样遏制了经济增长。

国际货币基金组织(IMF)今年曾警告称，中国信贷增长处在“危险轨道上”，并呼吁中国方面“果断行动”。此外，国际清算银行(BIS)去年9月也表示，信贷过度增长正在释出银行业在未来三年出现危机的信号。

8月时IMF曾表示，中国非金融部门债务总额相当于GDP的比例将从2016年的242%，增至2022年的300%左右。

**进度不一**

分析师表示，今年中国降低金融风险的作为成效不一，而对于北京当局在防范债务危机风险方面是否行动够快、够果决，外界看法存在巨大分歧。

监管机关正积极介入以减少银行间借贷，而且已对一些风险较高的影子银行机构加以遏制。银行间借贷活动可能是最迫切的风险。

但分析师认为有必要进行更广泛的结构性改革。尽管信贷增长速度可能减缓，但今年新增银行贷款与社会融资总量可能触及纪录新高，继续超越经济增长。

此外，虽然经济活动和销售增长应该会让企业获得更多现金流，从而开始减少负债，但目前尚没有这方面的迹象。近期公布的路透分析显示，包括国有控股企业在内，几乎没有企业借助获利增长来削减债务。

“在应对债务风险方面近期实际上已取得一些进展，尤其是控制‘影子’银行活动，(而且)广泛的信贷增长已经放缓，”凯投宏观(Capital Economics)在研究报告中称。

“但债务与GDP之比持续上升，因此整体趋势仍很不健康。”(完)